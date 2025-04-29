Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığının Yargıtay tarafından onandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

ERDOĞAN'IN DİPLOMASIYLA İLGİLİ İDDİAYA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiayı net bir dille yalanlarken, Yargıtay'da konuya ilişkin yürütülen bir dava olmadığını vurguladı. Açıklamada, Yargıtay'ın verdiği bozma kararının başka bir şahısla ilgili olduğu belirtildi.

"YARGITAY'IN VERDİĞİ BOZMA KARARI BAŞKA BİR ŞAHISLA İLGİLİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı Yargıtay tarafından onandı" iddiası doğru değildir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararı, E.P. isimli şahıs hakkında yürütülen muhakemeyle ilgilidir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASIYLA İLGİLİ YARGITAY'DA BİR DAVA YOK"

Yargıtay'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması ile ilgili görülen bir dava bulunmamaktadır. Marmara Üniversitesi, 25 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ilgili detaylı açıklama yapmıştır. Açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Benzer iddialar daha önce de Merkezimizce yalanlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."