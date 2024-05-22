Üye Girişi
Haberler

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik yönetmeliği" hamlesini değerlendirdi. Seferberlik ilan etme yetkisini bakanlar kurulundan alarak Cumhurbaşkanı'na veren kararı yorumlayan Çelik, "Tüzük kaldırılıp yönetmeliğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kalktı. Yerine ise "Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği" yayımlandı. Kararla birlikte, seferberlik ilan etme yetkisi bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi.

KAMUOYUNDA MERAK KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seferberlik" hamlesi kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken 34 yıl sonra gelen bu kararın neden verildiği de merak konusu oldu.

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama varAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

"TÜZÜK KALDIRILIP YÖNETMELİĞE ÇEVRİLİNCE GÜNDEM OLDU"

Ak Parti MKYK toplantısının ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Tüzük kaldırılıp yönetmeliğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir gündem. Seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti.

"BU TİP BELGELERİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ömer Çelik AK Parti TSK Politika Dünya Haberler

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti! 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Taş Kağıt Makas CANLI izle! KANAL D Taş Kağıt Makas 12. bölüm CANLI izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 161. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne? 23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir?
Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış
500

Yorumlar (3)

Özcan Özcan:

bilal oğlan neden gitmediydi askere???

12
6
yanıtYanıtla
İSKOÇYALI:

Bir şey olacak ne olacak hep beraber yaşayıp göreceğiz.

8
1
yanıtYanıtla
Halil Yarbaşı:

Son raporlar 3. Savaşı'nın an meselesi olduğunu gösteriyor tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'de savaş öncesi hazırlıklarını yapıyor

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title