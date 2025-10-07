Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesi! Doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Gazze'deki son durum ve Ukrayna-Rusya Savaşı ele alındı.

ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE, GAZZE'DE ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYOR"

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

ERDOĞAN, PUTİN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye'nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti."