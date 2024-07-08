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Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferleri sonrasında giydiği mavi ekoseli ceket adeta kendisiyle özdeşleşmişti. Halk arasında "Kazandıran ceket" olarak anılan ceketi geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel'de giymiş ve "Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var" demişti. O meşhur ceket bu defa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giymesiyle ünlenen ve çok konuşulan mavi ekoseli ceketi bu defa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu giydi. Sosyal medyada İmamoğlu'nun o fotoğrafının altına çok sayıda yorum geldi.

İMAMOĞLU'NUN CEKET TERCİHİ ÇOK KONUŞULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne'de Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katıldı. Partisinin genel başkanı olan Özgür Özel ile birlikte müsabakaları izleyen İmamoğlu'nun ceket tercihi ise çok konuşulmaya başlandı.

Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu'da giydi

"ŞANS GETİREN CEKET" ERDOĞAN İLE TANINMIŞTI

Kamuoyunda "Winner" ceketi (Kazandıran) olarak anılmaya başlanan ceket ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde görülmüş, Erdoğan'ın seçim zaferlerini ilan ederken üzerinde olan ceket için "Şans getiriyor" yorumları yapılmıştı.

Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi

"BİR KERE DE BİZ GİYELİM NE OLMUŞ YANİ?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde elde ettiği başarının ardından benzer bir ceketi tercih edince çok konuşulmaya başlanmıştı. Özel ise konuya ilişkin, "Ceket benim ceketim. Kim yolladı, kim verdi falan diyorlar. Aslında ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıktı. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var bunun. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş ve ceketin adı da 'Winner ceketi'. Hani niye sen giydin derseniz. Bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik yani?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu'da giydi

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFI YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR

Erdoğan ve Özel'in ardından benzer bir ceketin İmamoğlu tarafından da tercih edilmesi sosyal medyada çok konuşuldu. İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğrafın altına "Rakipsiz winner ceketinin yeni sahibi", "Sizde mi?", "Bu ceketin sırrı nedir Ekrem bey?", "Bu ceket olmadan siyaset yapılamıyor sanırım" gibi çok sayıda yorum geldi.

Erdoğan ile özdeşleşen 'Winner' ceketi Özel'den sonra İmamoğlu'da giydi

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu Özgür Özel 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (9)

umut mergen:

EN YAKISAN CEKET IMAMOĞLUNA

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Yasin Şenol:

Tamm yarın gel işe başla

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Zafer Tanrıkulu:

Kiskanclar ??

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Murat Celik:

kısaca İmamoğlu diyor ki bu yarışta ben de varım

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Konuralp:

Ne ceketmis bende alacam başkan olacam

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Ata_Mete:

Ne insanlar gördüm,üstünde elbise yok.,ne elbiseler gördüm-içinde insan yok! Hz.Mevlana

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Ahmet Çakır:

Millet neyle uğraşıyor bunlar neyla uğraşıyor.Ceket yelek yok bilmem ne.Millet geçim sıkıntısı çekiyor ayıptır kendinize gelin

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İrfan Çapın:

Yakında özgür özel adını değiştirip Recep özgür özel yaparsa vallahi şaşırmam Ekrem Tayyip İmamoğlu

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İbrahim ÇAKIR:

Sana yazı yazmayı öğreteceğim çalışan... "Siz de mi?" de ayrı yazılır

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