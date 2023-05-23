Erdoğan İle Mahalle Sakinlerini Telefonla Görüştürdü

ERDOĞAN İLE MAHALLE SAKİNLERİNİ TELEFONLA GÖRÜŞTÜRDÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte Yıldırım'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Mahmut Atilla Kaya yer aldı. Yıldırım, vatandaşların yoğun ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Burası İzmir'in Küner Mahallesi. Burası İzmir'in mahalleleri arasında en yüksek oyu veren yer. Pazar günü de yüzde 95'i taahhüt eden bir mahallemiz. Ben 'Sayın Cumhurbaşkanımızı sizinle görüştürmeye çalışacağım ama bu size pahalıya mal olur' dedim. Onlar da 'Yeter ki sesini duyalım' dediler. Biliyorum, Sivas'ta programdasınız. Ben sizi Küner halkıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Binali Yıldırım, "Bu sevgi, bu coşku, bu heyecan olduğu müddetçe bizi karada, havada, denizde, İzmir'de, Türkiye'de kimse durduramaz. Küner'de de Develi'de de Recep Tayyip Erdoğan sevgisi hiç değişmez. Küner'de biz 90'ları da gördük. Küner'e 95 yakışır. Küner, Develi, Dereköy, Yeniköy, Akçaköy, Çatalca, Şaşal köylerine ilk işimiz doğalgazı götürmek. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Size hizmet etmek bizim için ibadettir. Cumhurbaşkanımız ne diyor; 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' Bizim sözümüz öbürlerininkine benzemez. Ne diyorlar? 'Sana söz' diyorlar. Acaba kime söz verdin? Senin hiçbir sözünü yerine getirdiğini görmedik? Bunların hepsini pazar günü sandığa biriktirin. Enerjinizi burada harcamayın. Demek ki söz uçar, eser kalır. Binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa, sola, önünüze, arkanıza bakın bizim eserlerimizi göreceksiniz. İşimiz hizmet, gücümüz millettir" diye konuştu.

Hande NAYMAN / İZMİR, -