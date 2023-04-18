Erdoğan'ı mest eden pankart! Konuşmasını yarıda kesip sesli okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında açılan bir pankart ise dikkat çekti.

Konuşmasını yarıda kesen Erdoğan, "Bak ne diyor bak: Aşıksan vur saza, Togg'un varsa bas gaza... Ben demiyorum, vatandaş diyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bu güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanıyoruz. Türkiye'nin atılımlarını engellemek için her yolu denediler. Kullanmadık araç bırakmadılar. Verdiğimiz mücadeleyle hepsinin üstesinden geldi.

"TOPLU İĞNE DAHİ ÜRETEMEDİLER"

Yeni bir seçimin arefesinde Türkiye, yine rayından çıkarılmaya, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. Bu defa karşımızda 7'li bir koalisyon var. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Daha sapkın akımları, sosyal medya mecraları, Londra tefecileri ve oradaki bütün eroin kaçakçıları, Batı'daki yönetimleri saymıyorum bile. Ne istiyor bunlar? Türkiye düşük teknolojili üretimleri yapsın, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani İHA, SİHA yapmasın. Kızılelma yapmasın. TCG Anadolu'yu da yapmasın. Togg yapmasın. Öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler.

BABACAN'A YÜKLENDİ: EKONOMİDEN ANLAMAZLAR

Davos'tayız, Bebecan o zaman yanımda bakan. Yanımda IMF başkan ile görüşüyoruz. Dedim ki 'siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz, bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye mi geliyor, taksitlerini almaya mı geliyor? Taksitlerini alırlar, ama Türkiye'yi yönetemezler. Türkiye'yi ben yönetirim.' 2013'te bunların alacağını ödedik. 2023'ten sonra artık IMF'le ilişkimiz kalmadı. Bu Bebecan, bunlar ekonomiden anlamazlar. Bakalım Bay Bay Kemal kaç tane milletvekilliği vermiş?

"ALACAĞIMIZ ÇOK YOL VAR"

İnşallah Eskişehir, 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömecek mi? 14 Mayıs'ta ne diyoruz? Yine iktidar olamayacaklar. Uçak gemimiz şu anda Sarayburnu'nda. Tıklım tıklım gidip geliyorlar. Ama bu CHP'liler bizim TCG Anadolu'muzdan rahatsız. Hepsinden öte Kandil rahatsız. Gabar'a indik mi? Cudi'ye indik mi? Tendürek'e indik mi? Bu terör örgütüne bizler gereken dersi buralarda verdik. Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı iş başında olursa teröristlere bu ülkede aman almak yok. 14 Mayıs, bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. Yapacağımız çok iş, alacağımız çok yol var.

KILIÇDAROĞLU'NA SOĞAN GÖNDERMESİ

Bay Bay Kemal ne diyor? Soğan da soğan, patates de patates. Ya sen soğanı şöyle masaya koyup yumruğunla vurup yiyebilir misin? Bu tırlar olmasa, bu yollar olmasa acaba siz bütün bu patatesi, domatesi neyle taşıyacaksınız? İşte bu yolları yaptık ki bunlar taşınsın. İktidara geldiğimiz günden beri nice saldırılarla boğuştuk. Türkiye Yüzyılı ile zirveye de çıkacağız."