Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme gerçekleştirdi. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika