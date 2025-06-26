Erdoğan: FETÖ'nün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz

Erdoğan: FETÖ'nün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz
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Erdoğan: FETÖ'nün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz
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TSK'da görev yapan onlarca askere yönelik FETÖ operasyonu gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan "Son operasyonlarda örgütün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu konuda hiç rehavete kapılmadık, kapılmayacağız. Hangi kılığa girerlerse girsinler bu mücadele hedefine ulaşacak" dedi.

CumhurbaşkanıErdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı ve ikili temaslarda bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinden dönüşte uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

GAZETECİDEN FETÖ SORUSU

Uçakta bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında, içeriden bilgi aldığı gerçeği ortaya çıktı. Dolayısıyla saldırıların ilk saatlerinde İranlı üst düzey komutanlar öldürüldü. Türkiye, 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattı ve o günden beri FETÖ ile çok ciddi mücadele ediyor. Ancak yakın zamanda FETÖ'ye yönelik bir operasyonda, 174'ü muvazzaf, 176 askeri personel gözaltına alındı. İran'daki bu durumu göz önünde bulundurarak, FETÖ ile mücadeleye yeni bir ivme kazandırmak söz konusu mu?" sorusunu yöneltti.

ERDOĞAN: HİÇ REHAVETE KAPILMADIK, KAPILMAYACAĞIZ

15 Temmuz'dan bu yana devletin tüm kurumlarının FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son operasyonlarda da örgütün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu konuda hiç rehavete kapılmadık, kapılmayacağız. FETÖ'nün ülkemiz için nasıl büyük bir tehdit olduğu, bugün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu örgüte acınırsa, acınacak hale düşeceğimizi her zaman ifade ettim.

"BU MÜCADELE HEDEFİNE ULAŞACAKTIR"

Bizim bu FETÖ tehdidine dikkat çekmek için yaptığımız açıklamaları çarpıtanlar oldu. Ama sonuçta haklı çıkan, hep biz olduk. Türkiye bu beladan önünde sonunda tamamen kurtulacaktır. Bu örgütü kurumlarımızdan büyük oranda tasfiye ettik, kalıntıları da temizliyoruz. Kolluk ve istihbarat birimlerimiz son derece titiz bir çalışma yürütüyor. Hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar, bu mücadele hedefine ulaşacaktır.

"DÜŞMAN UYUMUYOR"

15 Temmuz ruhunu neden unutmamak ve unutturmamak gerektiğinin, son operasyonlardan sonra herkes tarafından anlaşıldığını sanıyorum. Çünkü tehdit sadece o geceyle sınırlı değildi. Bunu ilk günden anladık ve anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz. Düşman uyumuyor. Dolayısıyla biz de uyumayacağız."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Sızma girişimlerinin olduğunu anlamak için biraz geç kalmadınız mı acaba? 2004 yılında terörist dediğiniz demirtaş'tan tutun da sanatçı Defne Joy foster'e kadar bütün alem fetönün tüm alanlara sızma yaptığını söylerken sizinkiler ondan zarar gelmez diye salya sümük ağlıyordu. Fetönün gerçek yüzünü açıklayanları suçlayıp hapse attırıyorlar, görevlerinden uzaklaştırıyorlar, şantaj yapıyorlar hatta suikast bile yapıyorlardı.Zaman geçti, gerçekler ortaya çıktı. Ama bunu yapanlar şimdi de aklandılar

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Haber YorumlarıSadi:

Bi bitmedi bu hain yapı akıllarını kiraya verenler

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