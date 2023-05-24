Erdoğan depremzede vatandaşlara seslendi: Ekim-Kasım gibi sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremzede vatandaşlara seslendi. Ekim-Kasım gibi yeni evlerin hazır hale geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerine kilitlenirken, seçimde yarışacak iki adaydan biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenli olarak yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bugün bir yenisi daha ekledi.

"SANDIKTA TECELLİ EDEN İRADENİZİN BAŞIMIZI ÜZERİNDE YERİ VAR"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yaşattığı 10 ildeki vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat'ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır. Bizim vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık.

"HINÇ VE NEFRET FURYASINI REDDEDİYORUZ"

Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz. Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz. Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık.

"GÖNLÜNÜZÜ FERAH TUTUN, LÜTFEN HÜZÜNLENMEYİN"

Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."