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Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

"DEPREM TEHDİDİ ALTINDAKİ BİR ÜLKE OLDUĞUMUZ GERÇEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN AKLIMIZDAN ÇIKARMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk." dedi.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili olarak ise, "6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık. Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm imkanlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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Yorumlar (23)

VEFA:

17 Ağustos depreminden sonra deprem nedeniyle toplanan onca vergiler, kalıcı hale getirilen ÖTV'ler, yardımlar neden depremden korunmak ve bilinçlenme konusunda harcanmadı. Söz yetmiyor, icraat lazım!..

143
10
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abdurrahman Şimşek:

Aklımızdan çıkarmadık doğru dürüst önlemde almadık kaderimize razı olacağız

99
6
yanıtYanıtla
abdurrahman Şimşek:

Japonya gelecekte ki deprem için bütçenin çoğunu deprem için ayırıyor bizimkiler önce deprem olsun sonra bakarız

86
5
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Cafer Kılıçaslan:

belli belli

70
7
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İsmail Genç:

Doğrudur. Ülkeyi betona ve yüksek binalara boğarak çok net gösterdiniz bunu…yani yine en iyisini siz yaptınız…yine siz mükemmelsiniz. alkış.

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Hasan Turk:

Senden ala felaketi yeryuzu gormedi.

43
10
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Dilek Usta:

Siz önce verilen sözleri lütfen tutun. Yurtdışı sözleri. Oy vereli 3 sene oldu

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9
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Ünal Karabas:

Arda Güler reisten önce paylaştı 17 ağustos'u

35
9
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Emre Büyükay:

6 şubatta gördük.. gerçi bu kafayla gidersek nice 6 şubatlar görürüz de neyse..

35
3
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Defenestration Enjoyer:

günaydın

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4
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Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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