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Erdoğan'ın Gülsüm teyzeye söyledikleri duygulandırdı: Hiç evladı yok diyorlar, ben varım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile bir araya geldi. "Ölmeden önceden tek dileğim Cumhurbaşkanımızı görmek" diyen yaşlı kadınla samimi bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ziyareti sırasında 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile bir araya geldi. Sakallı'nın kendisiyle tanışma isteğini geri çevirmeyen Erdoğan, yaşlı kadınla samimi bir görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, GÜLSÜM TEYZEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü. Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Halkapınar Spor Salonu girişinde, tanışmak için kendisini bekleyen Gülsüm Sakallı ile sohbet etti.

"HİÇ EVLADI YOK DİYORLAR, BEN VARIM"

Sakallı'nın elini öpen Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi. Gülsüm Sakallı ise "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Erdoğan'ın Gülsüm teyzeye söyledikleri duygulandırdı: Hiç evladı yok diyorlar, ben varım
Kaynak: AA / Politika
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