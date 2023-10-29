Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafla oluşturulmuş görsele de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"HEYECANINI VE GURURUNU YAŞIYORUZ"

Erdoğan mesajında şunları kaydetti; "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum."

"CUMHURİYET'İ BİZ BÖYLE KAZANDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Hüsnü Kazım Özler'in Uşak'ta çektiği "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafla oluşturulmuş görsele de yer verildi.