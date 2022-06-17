Prens Selman Türkiye'ye geliyor, Erdoğan ilk ele alacakları konuyu paylaştı: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazını kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Prensi Selman tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilecek ziyaret hakkında da bilgi verdi.

"İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Selman'ın çarşamba günü Türkiye'de olacağını belirten Erdoğan, "Çarşamba günü Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah biz de Külliye'de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme fırsatını bulacağız" dedi.

"HEYETLER ÖNCEDEN GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı: "Önce ekipler, heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens, kendisi gelecekler. Bu bir resmi ziyarettir. Resmi ziyarete biz de resmi kabulümüzü yapacağız."