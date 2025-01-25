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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciası için net mesaj: Hesabı tek tek sorulacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin, "Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu.

"YARGI ORGANLARIMIZ 78 CANIMIZIN HESABINI TEK TEK SORACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için yargının yoğun bir gayret içerisinde olduğunu belirterek, "Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 50 binden fazla masumun şehit olduğu Gazze'de biraz buruk da olsa yüzlerin biraz olsun gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 13,5 yıl boyunca devam eden gaddarlığın ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selam ve dualarımızı yolluyoruz. Sağdan soldan gelen tüm baskılara rağmen onurlu duruş sergilemenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Haksızlıklar karşısında sessiz, tepkisiz olmadık.

OTEL YANGINI FACİASI

Yarın gece Suriyeli, Gazzeli, Türkistanlı mazlum için dua ederken, Bolu'da vefat edem 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Siyasi polemiklerden ısrarla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan, empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır.

"ESKİŞEHİR'İ FETRET DEVRİ'NDEN KURTARACAĞIZ"

31 Mart'ta milletimizin verdiği mesajları analiz ediyor, yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Özeleştiri yapmaktan korkmadık, korkmayacağız. Hiçbirimizin kırgınlığa, gönül koymaya vakti de hakkı da yoktur. Biz Türkiye Yüzyılına inşa etmeye odaklandık. Aşkımızı, şevkimizi azaltmadan Eskişehir için koşmaya devam edeceğiz. Eskişehir'i Fetret Devri'nden kurtarıp eser ve hizmetin örnek şehri haline getirmek için durmadan çalışacağız. Partisi ne olursa olsun biz 85 milyonun tamamı için çalışmakla mükellefiz. Bizi en iyi eserlerimiz, yatırımlarımız anlatır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciası için net mesaj: Hesabı tek tek sorulacak
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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