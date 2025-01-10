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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Aydın'daki olağan il kongresinde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Ankara'da farklı başka yerlerde farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince süt dökmüş kediye dönüyor. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

SGK BORÇLARI ÜZERİNDEN MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları üzerinden muhalefeti eleştirdi. "Biz Özgür Özel'den umutluyduk, iyimserlik içindeydik ancak beklentilerimiz ile uyumlu tablo göremedik" ifadesini kullanan Erdoğan, "CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor" dedi.

"LİYAKAT DİYE MEYDANLARDA KÜKREYİP BELEDİYELERİ YANDAŞ, AKRABA ÇİFTLİĞİNE ÇEVİRDİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Aziz milletimizin irfanına, sağ duyusuna güveniyoruz. Kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru olacak. Önce millet önce memleket. Bizim var oluş amacımız sadece budur. Bu çizgimizden asla sapmayacağız. Biz içeride ve dışarıda nelerle meşgulken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. Ankara'da bol keseden vaat dağıtıyorlar amma kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. Liyakat diye meydanlarda kükreyip belediyeleri üç dört ayda yandaş, akraba hısım çiftliğine çevirdiler.

"BİZ ÖZGÜR ÖZEL'DEN UMUTLUYDUK, CHP'DE KİM SABAH ERKEN KALKARSA ONUN BORUSU ÖTÜYOR"

Biz Özgür Özel'den umutluyduk, iyimserlik içindeydik ancak beklentilerimiz ile uyumlu tablo göremedik. CHP'de hiçbir değişim olmadı, milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını edinemediler. Siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek sanıyor. Ankara'da farklı başka yerlerde farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince süt dökmüş kediye dönüyor. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor.

"KAMYON KAMYON BORÇLARINI ALTIN CİNSİNDEN DE HESAPLADIĞI İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi çocuk oyun alanına çevirdiler. Komiklikte birbirleri ile yarışıyorlar. Bir ara elinde hesap makinesi ile kuyumcu kuyumcu geziyordu. SGK'ya olan borçlarını kaç çeyrek olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Bir şeyler karalamış, borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece 7 belediyesinin borcu 15 buçuk ton altınmış. Kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor
Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

asıl boruyu sandık geldiği zaman halk öttürecek

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Haber YorumlarıUnbekannt nichts:

Yeter yaaaaa millet sıkıldı artık bu dillerden

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıAhmet Yilmaz:

adamın ekonomi olarak derdi yok ki derdi chp adamin derdi pazar derdi yok kira derdi uok sadece derdi milleti kandırmak

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

evet orda bir tek horoz benim diyen yok orda tek adam padişahlığı yok Hud deyince birileri altına etmiyor ilk defa cumhurbaşkanına katılıyorum

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Haber YorumlarıG Ergün:

maalesef bi halkın borusu ötmüyor...

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Devlet adamındaki uslübe tavıra şekle bak işte bu adam dünyada TC yi temsil ediyor kasımpaşadan ne çıkar

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

seçim sabahı emekliler erken kalkacak

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Haber Yorumlarıemre null:

Ah sayin cumhurbaşkanım siz gittikten sonra arkanızdan çok kişi intihar edecek üzüntüden Allah bu ülkeyi Ak partisiz ve sizsiz ezansız birakmasin bir an once alkol ve serbest piyasa zulmünden kurtarsın devletimiz özelleştirmeden yeniden un seker fabrikalarını kurmaya dönsün fiyatlari kendisi belirlesin marketlere kayyum atasın ev kiralarınin asgarinin 3 te 1 nden fazla olmasını yasaklasın halk yuce Allah i yücelte yücelte bolluk ucuzluk icinde yasasin ve neşe içinde desin ki Allahimiza hamd olsun devletimiz var olsun cumhurbaşkanımiz sagolsun işte büyük başarı budur

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ali Koç = Galatasaray RTE = CHP ikisi de aynı kafa siyaseti

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Haber Yorumlarıİsmail Gündoğar:

Senin gibi tek başlı olmaktansa demokratik partilerde herkesin borusu öter

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