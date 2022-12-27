'Erdoğan'a meydan okuyorum' demişti! Kılıçdaroğlu'nun 'Seçime gidelim' çağrısına AK Parti'den yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" dedi. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, İBB bünyesinde çalışan bazı personeller için başlatılan soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESPRİ YAPMIŞ, BİR REALİTESİ YOK"

Bu çağrıya yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Bir canlı yayına katılan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun seçim çağrısına ilişkin, "İstanbul ve Yalova'da erken seçimleri öne alalım gibi bir söz. Yerel seçimlerin öne alınması anayasa değişikliğiyle olur. Belediye başkanları 5 yıl için seçildi. 2024 31 Mart'ında yerel seçimler yapılacak. Muhalefetin önerisi varsa bütün illeri konuşalım. Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok. Siyaseten konuşulacak bir konu değil." dedi.

"BİZİM ADAYIMIZ BELLİ"

6'lı masanın adaylık çalışmaları hakkında da konuşan Dağ, "Bu husus bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Biri aradım diyor, biri aramadım diyor, çakarım diyor. Seçim yaklaştıkça dışarıda tartışılan birçok konu masada tartışılamıyor. AK Parti olarak bizi direkt alakadar eden bir nokta değil. 6'lı masa 7'li masa en güçlü adaylarını göstersinler. 7'li masa dediğimiz bu yapı bu memlekete bir fayda koyamayacağını gösterdi zaten. Kimi en güçlü aday göreceklerse bizim için problem değil, biz hazır. Bizim adayımız belli. Bir ya da birden fazla aday çıkabilirler bunu bilmiyoruz. Çoklu adaylı seçim ihtimal dahilinde zaten. Diğer partiler de aday çıkarabilir. Çoklu aday 6'lı masanın gündemi. 'Aday açıklamıyoruz' diyorlar. Neden, yıpranmasın." şeklinde konuştu.