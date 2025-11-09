Haberler

Erdem Güzelbey'den Yangın Sonrası Denetim Çağrısı

Güncelleme:
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Kocaeli'nde 7 işçinin ölümüyle sonuçlanan olaydan ders çıkarılması gerektiğini belirtti ve işletmelerdeki denetim eksikliklerine dikkat çekti.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, Kartalkaya'daki otel yangınının ardından Kocaeli'ndeki 7 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangından ders çıkarıp işletmelerdeki eksiklerin bir an önce tamamlanması için çağrıda bulundu.

Güzelbey, Kartalkaya'daki feci otel yangınından sonra Kocaeli'de yaşanan üzücü olayın denetim ve tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

Kocaeli'ndeki işletmede çıkan yangın öncesinde işletme hakkında şikayetlerin olduğunu ancak dikkate alınmadığı, gerekli denetimlerin zamanında yapılmadığı ve yangına karşı önlemlerin yetersiz olduğunun ortaya çıktığını belirten Güzelbey, "Bu durum, denetim süreçlerinin sadece kağıt üzerinde değil, sahada ve sürekli olarak yürütülmesinin işletmenin ölçeğinin küçük büyük olması fark etmeksizin kontrollerin ne kadar yaşamsal olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. İmalat, lokanta, kafe, otel gibi farklı sektörlerde benzer eksiklikler nedeniyle can kayıpları yaşanması, artık tesadüf değil, sistemli bir denetim eksikliğinin sonucu haline gelmiştir. Bu yüzden Gaziantep'teki imalat sektörü, toplu kullanımı olan otel, lokanta ve kafe gibi işletmelerin denetimleri daha sık aralıklarla yapılmalı; imar dışı uygulamalar açısından da kontrol edilerek, yangın kaçışlarının başka işlevlere dönüştürülmesi, binaya çekme mesafeleri dahil edilerek ek yapı yapılması yangına müdahalelerin zorlaşmasını ve yan binalar ile arada tampon alan kalmaması gibi durumlar şu anda acil olarak tespit edilmesi gereklidir. Bu konuda yapılacak denetim ve düzenlemelerin ertelenmesi, yeni kayıplara davetiye çıkaracaktır" dedi.

"Önce Kartalkaya, sonra da Kocaeli'de yüreğimiz yandı. Kartalkaya'dan ders çıkaralım, Kocaeli'den ders çıkaralım" diyen Güzelbey, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu denetimlerin bir "erteleme lüksü" olmadığını hepimizin yaşadığı bu şehirde bunu yaşamaması için tüm ilgili kurumlara bir kez daha hatırlatmak isteriz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika



