Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık

31 Mart'ta Etimesgut'ta belediye başkanı seçilerek, ilçenin ilk CHP'li Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'nde başlayan 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay'ına katıldı. Toplantı öncesi konuşan Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'nin borcu olmadığı söyledi.

"BİZE BELEDİYEYİ BORÇSUZ BİR ŞEKİLDE TESLİM ETTİ"

Beşikçioğlu, "Söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.

"HALLEDERİZ MERAK ETMEYİN"

Erdal Beşikçioğlu, AK Parti ve MHP'den devralınan belediyelerin borçlarına ilişkin de "Genel Başkanımızın da sanırım bu konuyla ilgili birtakım girişimleri olacak. Hallederiz merak etmeyin" ifadelerini kullandı.