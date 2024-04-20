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Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık

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CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, AK Partili önceki başkan Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde devraldıklarını belirterek "Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.

31 Mart'ta Etimesgut'ta belediye başkanı seçilerek, ilçenin ilk CHP'li Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'nde başlayan 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay'ına katıldı. Toplantı öncesi konuşan Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'nin borcu olmadığı söyledi.

"BİZE BELEDİYEYİ BORÇSUZ BİR ŞEKİLDE TESLİM ETTİ"

Beşikçioğlu, "Söylenecek bir şey yok. Enver Bey bize belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim etti. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu manada şanslı belediyelerden biriyiz" dedi.

Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık

"HALLEDERİZ MERAK ETMEYİN"

Erdal Beşikçioğlu, AK Parti ve MHP'den devralınan belediyelerin borçlarına ilişkin de "Genel Başkanımızın da sanırım bu konuyla ilgili birtakım girişimleri olacak. Hallederiz merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com / Politika

Erdal Beşikçioğlu Enver Demirel AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

haksız mıyım:

Akp'li eski başkana helal olsun, Demek ki bir insan da Allah korkusu, kuldan utanma olunca hak yemeden, milletin parasını israf etmeden de başkanlık yapabiliyormuş. Allah senin gibi insanlardan razı olsun, inşallah bundan sonra hangi partiden olursa olsun kul hakkı yemeyen, işini layıkıyla yapan siyasetçiler tarafından yönetiliriz.

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haksız mıyım:

Ufak bir düzeltme; Enver Demirel Akp'li değil MHP'liymiş. Lütfen şu haberleri yaparken biraz özen gösterin bizi de hataya düşürmeyin.!

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yanıt3
Sinan Yildiz:

Bu milletin Enver Demirel ve Erdal beşikçioğlu gibi dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Seviyeyi düşürmemek lazım, diğerleri gibi. Muhalefet de olsa saygıyı hoşgörüyü yitirmemek gerekir

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Adem Bilican:

borçsuz devredersiniz inşallah

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