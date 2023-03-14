Erbakan'ın partisinin AK Parti'den talepleri '6284' ile sınırlı değil! 30 madde içindeki ekonomik talepler dikkat çekiyor

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri devam ederken, Erbakan'ın partisinin 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ancak AK Parti'den talep edilen 30 madde arasında "Çiftçi, esnaf ve üreten kuruluşların faiz borçlarının silinmesi, ana paranın faizsiz yapılandırılması" ve "İlave vergi ve zamlardan kaçınılması" gibi ekonomik istekler de yer aldı.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için Ak Parti'ye sunduğu 30 şartın arasında 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinden vazgeçilmesi, zinanın suç sayılması gibi hükümler yer aldı.

"AK PARTİ TALEP ETTİĞİMİZ 30 MADDEYİ KABUL ETTİ" İDDİASI

Cumhur İttifakı'na katılmaları için Ak Parti'nin görüşme yaptığı Yeniden Refah'ın sunduğu şartların bir kısmı, önceki gün Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner tarafından ilan edilmişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, sundukları 30 maddenin de AK Parti tarafından kabul edildiğini öne sürmüştü.

LİSTEDEKİ EKONOMİK TALEPLER DİKKAT ÇEKİYOR

Gazeteci İsmail Saymaz, YRP'nin sunduğu 30 maddeyi Twitter hesabından paylaşarak, "Herkes aile yasasına takıldı ancak AK Parti'nin asıl ekonomiyle ilgili maddelere 'Evet' demesi mümkün değil" yorumunu yaptı. Maddeler arasında "İlave vergi ve zamlardan kaçınılması, TBMM'nın hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması, çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağıda olmamasının temin edilmesi" gibi şartlar yer aldı.

YRP'nin sunduğu 30 madde şöyle:

1. Üretim, istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanması

2. Denk bütçe ve milli kaynakların harekete geçirilerek faiz yükünün azaltılması

3. Enerjide yerli kaynakların kullanılması, yenilenebilir enerji santralleri ile üretim yapılması ve üretimde yerli ara malları ve hammadde kulanılmasının teşvik edilerek dış ticaret açığını düşürülmesi

4. İlave vergi ve zamlardan kaçınılması

5. Çiftçi, esnaf ve üreten kuruluşların faiz borçlarının silinmesi, ana paranın faizsiz yapılandırılması

6. Çiftçilere arazi değil üretim desteği verilmesi

7. Yi modeli ile yapılan yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancı ortadan kaldırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması

8. Belediyelerin borçlanmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve israfların önlenmesi

9. Tarımsal kotaların kaldırılması

10. TBMM'nın hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması

11. Çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağıda olmamasının temin edilmesi

12. İHA-SİHA'lar, yerli otomobil ve diğer stratejik ürünlerin ve savunma silah ve mühimmatlarının üretiminin desteklenmesi

13. Din, dil, ırk ve gelir düzeyi ayrımı yapılmadan "herkes için adalet" tesisi edilmesi

14. Atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün dikkate alınması

15. İstanbul Sözleşmesinin iptalinin TBMM'de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması

16. 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi

17. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi

18. Fullbright Komisyonu'nun faaliyetlerinin sonlandırılması

19. DSÖ ile yapılan sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi

20. Doğu ve güneydoğu bölgelerinde islam kardeşliği esas alınarak ırkçılığın önlenmesi ve devlet-millet kaynaşmasının sağlanması

21. D8'in canlandırılması ve d60'ın temellerinin atılması

22. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanılmış haklarından taviz verilmeden daha fazlası için gayret edilmesi

23. Kudüs ile ilgili kırmızı çizgimizin korunması

24. Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşünün temin edilmesi

25. Süresiz nafaka konusundaki mağduriyetler giderilmelidir

26. Milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi

27. Zinanın suç sayılması

28. Mazottan vergi alınmaması

29. Gübre fiyatlarına en az % 50 sübvansiyon uygulanması

30. Engellilerin maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.