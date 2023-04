Engin Altay: 'Sizin paranızın hesabını soracağız'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Silivri'de muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Altay, yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çekerek, ekonomik kriz ve sayıştay raporlarına yansıyan ihalelerden bahsetti. Altay, 'Her iktidar Türkiye'de zengin türetti, her iktidar. Sizin paranızın hesabını soracağız. Yeni Türkiye, bütün çocukların, gençlerin umutlu olduğu, kadınların güçlü olduğu, emeklilerin huzurlu olduğu bir Türkiye olacak' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dün Silivri'de muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi, Gazitepe, Seymen, Büyükkılıç ve Küçükkılıç Mahallelerinde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinledi. Altay, "Sizin paranızın hesabını soracağız. Yeni Türkiye, bütün çocukların, gençlerin umutlu olduğu, kadınların güçlü olduğu, emeklilerin huzurlu olduğu bir Türkiye olacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Silivri CHP İlçe Başkanı Berker Esen ve önceki dönem Silivri belediye başkan adayı Özcan Işıklar ile dün Silivri'deki muhtar ve çiftçilerle bir araya geldi. Ekonomik kriz ve sayıştay raporlarına yansıyan ihalelerden bahseden Altay, yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çekti.

2023 genel seçimlerinin diğer seçimlerden farkını anlatan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

HER İKTİDAR TÜRKİYE'DE ZENGİN TÜRETTİ: Samimiyetle söylüyorum, "Bu gidiş iyi gidiştir, halimden memnunum. Çocuk açıktan bayılmış, bana ne" diyen varsa AKP'ye oy versin. Çocukları üşüdüğü için ellerine saç kurutma makinesi verip yan odada kendini asan kadına üzülmeyenler varsa gitsin AKP'ye oy versin. Geçen seneye göre bugün kahvaltı sofranız, akşam sofranız daha zenginse gidin verin oyunuzu, değilse vermeyin. Yeter yahu. Her iktidar Türkiye'de zengin türetti, her iktidar. Bunlar da türetti. Eski iktidarların türettiği zenginler İngiltere'den, Amerika'dan malikane alırdı.

7 LİRALIK KABLO İÇİN YANDAŞA 2239 LİRA ÖDENİYOR: Türkiye'de çalıp orada parlarlardı. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Mahalle satın alıyorlar, sokak satın alıyorlar. Sizden çaldılar mahalle alıyorlar, ev değil. "Vay efendim ben sağcıyım" diye göz yumacaksanız, yetim hakkı kul hakkı var. Bizim dinimizde affedilmeyen bir şeydir kul hakkı. Maşallah adamlar yapıyor, siz de bunlara "Müslüman" diyorsunuz. Allah diyor ki "Kul hakkıyla gelme" diyor. Adam İngiltere'de mahalle kurmuş. Bu akşam herkes düşünsün, bunlar ihale yapıyor. Devlet bir işi ihale edeceği zaman çimentonun, kablonun, ipin fiyatı bellidir. 7 lira 91 kuruş 1 metrelik kablo için yandaş müteahhide 2239 lira para ödeniyor. Meclis'te gösterdim, "araştıralım ey Meclis" dedim.

BİR ADAM OĞLU PANTOLON İSTEDİ VE ALAMADI DİYE KENDİNİ ASTI: O para sizin paranız. Bu yaptıkları kul hakkı değil mi? Kadın oduncuya gitmiş, oduncu gülmüş kadına. Oduncu bir çuval vermiş, odun ıslak. Kadın ısınmak için lastiği yakmaya çalışmış. Cinnete girmiş, saç kurutma makinesini alıp çocuklara vermiş, yan odaya gitmiş ve kendini asmış. Bunun hesabı sorulmasın mı? Boruya 2239 lira ödüyorsun, o kadın çocuklarını ısıtamadığı için intihar ediyor. Bir adam oğlu pantolon istedi ve alamadı diye kendini astı. Araba gösteriyor. Biz daha iyisini yaparız merak etmeyin. Çocukları okuldan açlıktan bayılan ülkenin yöneticilerinin hava atmasına müsaade etmeyelim. Kedi bile doğduktan 7 gün sonra gözünü açıyor, bu millet 21 yıldır gözünü açamadı ben anlamıyorum.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ, EYT'Yİ, 3600 EK GÖSTERGEYİ EKSİK YAPTI: Hırsız camiye gitti diye hırsızlıktan aklanır mı? Bunun bir yolu var, bir. Bu yönetimin değişmesi lazım. Devletin soyulmaması lazım. Yargıyı ellerine geçirmişler, bu bağı çözmek lazım. Hakimlerin cübbesinde düğme olmaz, bunlar cübbeye düğme dikmişler.

O düğmeleri koparacağız, yargı bağımsız olacak. Başka türlü olmaz. Tayyip hep eksik yaptı. Bayram ikramiyesini, 3600 ek göstergeyi, EYT'yi eksik yaptı. EYT'yi Kemal Bey çıkardı kim ne derse desin. Bayram ikramiyesini Kemal Bey verdi. EYT dedik, "para yok" dediler. "3600" dedik, verdiler. Demek ki oluyor. Kasada 5 kuruş yok, par alıyorlar sağdan soldan. 418 miyar dolar demek, çok büyük bir para demek. Sanıyorum 2 yıllık Türkiye'nin bütçesi ediyor. İki yıl herkese yetecek kadar para geri gelecek.

KÖTÜLÜKLERİN HESABI SORULACAK: Eskiden olmayan bütün güzellikler şimdi olacak, kötülüklerin de hesabı sorulacak. Bazı seçimlerde yönetenler değişir. Bu bir rutin seçim olmadığı için, Gelecek, Saadet, Deva hep birlikte. Bu seçim normal bir seçim olmadığı için hep birlikteler zaten. Yönetenler değişecek ama sistem de değişecek. Bu kara, soygun düzeni değişecek. Devleti ahlakla, liyakatle buluşturacağız.

SİZİN PARANIZIN HESABINI SORACAĞIZ: Milleti huzur refahla, barış ve huzurla donatacağız. Her şey ortada. 7 lira meselesini unutmayın. Devletin nasıl soyulduğunun örneği budur. Bu durum Sayıştay'ın denetim raporlarındadır. Bunlardan hesap sormak boynumuzun borcudur. Sizin paranızın hesabını soracağız. İnşallah yeni Türkiye, bütün çocukların mutlu olduğu, bütün gençlerin umutlu olduğu, kadınların güçlü olduğu, emeklilerin huzurlu olduğu bir Türkiye olacak. Buna söz veriyoruz. "Sana söz" demişiz, durum bundan ibaret.