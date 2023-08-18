Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Van'da Ziyaretlerde Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak programlara katıldı. Bakan Bayraktar, valilik, esnaf ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra sivil toplum kuruluşları ve gençlerle bir araya geldi. Katıldığı toplantıların verimli geçtiğini belirten Bakan Bayraktar, Van'dan ayrıldı.

Bakan Bayraktar'ın 'Şehir Buluşmaları' ziyaretleri devam ediyor

VAN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Van'da "2023 Şehir Buluşmaları" programlarına katıldı.

Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Bakan Bayraktar, sabah saatlerinde itibaren kentteki programlarını sürdürdü. Van'da sırasıyla Valilik, esnaf ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerini gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Elite World Van Hotel'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Daha sonra Van Gölü sahili Edremit ilçe meydanında gençlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Van'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Van'da katıldıkları toplantıların çok verimli geçtiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin 100 yılı konusunda gençlerden soru almak istediğini kaydetti.

Gençlik programının ardından Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bayraktar, buradaki programının ardından kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gitti.