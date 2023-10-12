Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Başkanı Eskişehir'de denetime katıldı

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur ve Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Eskişehir'de yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetime katıldı. Denetimlerde araçların ağırlığı, yükün uygunluğu ve şoförlerin trafik kurallarına riayeti kontrol edildi.

EMNİYET Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur ile Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Eskişehir'de yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetime katıldı.

Ankara'dan karayoluyla Eskişehir'e gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur ile Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Eskişehir-Ankara karayolu trafik denetleme noktasında karşılandı. Tayfur ve Ayhan, ekiplerin yük taşıyan araçlar üzerinde yaptığı denetimlere katılarak, yapılan çalışmalarla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'dan bilgi aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak, Türkiye'de tescilli araçların yaklaşık yüzde 3,5'ini çekici, kamyon ve tanker türü taşıtların oluşturduğunu söyledi. Bu araçların taşıdığı yüke bağlı olarak ağırlık ve hacimlerinin büyüklüğü nedeniyle olası kazalarda çarpışma şiddetinin arttığını ifade eden Solak, 'Şehirlerarası karayolları güzergahlarında ve münhasıran oluşturulan denetim noktalarında bu araçlar kaza nedenlerinin ilk sıralarında gelen aşırı hızlı araç kullanma ve araç kullanma süresini aşma yönünden titizlikle incelenmektedir. Yürütülen denetimlerde, şoförlerin hız ve çalışma ve dinlenme süreleri kontrol edilerek uykusuz ve yorgun araç kullanımının engellenmesi, taşınan yükün ağırlığının uygun olması ve diğer yol kullanıcıları açısından tehlike oluşturmaması, görünürlüklerini sağlayan arka işaret levhası ve reflektörlerin mevzuata uygunluğu, otoyol ve devlet karayollarında zorunlu haller dışında duraklamak, şoförlerin yeterlilikleri başta olmak üzere yük taşıyan araç şoförlerinin trafik kurallarına riayet etme hususları trafik görevlilerimizce 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle kontrol edilmektedir' dedi. (DHA)