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Emine Erdoğan: "Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses"

Emine Erdoğan:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses" ifadeleriyle barış ve anlayış çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses" ifadeleriyle barış ve anlayış çağrısı yaptı.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu sona erdi. Zirvenin kapanışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda foruma dair değerlendirmelerde bulundu. Emine Erdoğan, diplomasinin ve anlayışın ayrışan dünyada barış için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "4. Antalya Diplomasi Forumu, ayrışan dünyamızda diplomasinin ve anlayışın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj. Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses. Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü forumun barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel iş birliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, forumun ikinci gününde düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı oturumda da konuşma yapmış ve "Diplomasinin barışçıl gücüne bir çağrı yapıyoruz" sözleriyle dünya genelinde eğitim yoluyla barışın, anlayışın ve birlikte yaşamanın inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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