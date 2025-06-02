Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu

Emine Erdoğan, Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılay'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılay'a teslim etti.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Emine Erdoğan kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim etti. Türk Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini her platformda destekleyen Erdoğan, ulusal ve uluslararası insani yardımın önemine vurgu yaparak, mazlum coğrafyalara yapılan her bir yardımın umut olmaya devam ettiğini belirtti.

Görüşmede Türk Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, Türk Kızılay'a desteği için teşekkür ettiği Emine Erdoğan'a günün anısına üzerinde "Hilal-i Ahmer Çiçek Günü"nü anlatan eski zamanlara ait fotoğrafların yer aldığı bir tablo hediye etti.

Türk Kızılay'ın kurban bağışı kampanyası

Türk Kızılay, bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanyayla kurban bağışlarını Gazze-Filistin başta olmak üzere Türkiye dahil 23 ülkede milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefliyor. Kızılay, kurban vekaleti bağışlarıyla hem yurt içindeki hem de dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi destek sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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