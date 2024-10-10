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Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Başbakan Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile ilk olarak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda düzenlenen programı izledi. Program, "Kutlama Günü" adlı halk dansları gösterisi ile başladı. Klarnet ve kemanla "Kaba" performansının sahnelendiği programda, Iso polifonik orkestrası eşliğinde solo şarkı performansı sunuldu. Programda ayrıca "shqipe" dans ve çağdaş bale gösterileri de yer aldı. Programda lider eşlerine Ulusal Opera, Bale ve Folklorik Ansambl Müdürü Abigeila Voshtina, Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Sözcüsü Kristjan Koroveshi ve Bakanlık yetkilisi Kamela Banushi eşlik etti.

Emine Erdoğan, Tugaylar Sarayı'nı gezdi

Daha sonra Emine Erdoğan, Linda Rama ile birlikte Tugaylar Sarayı'na geçti. Sarayda Kuzey Arnavutluk'un dağlık bölgelerinde kadınlar tarafından giyilen, dalgalı bel kesimiyle tanınan el işi bir giysi olan "xhubleta" ile geleneksel Arnavut kıyafetlerinin sergilendiği koridoru gezen Emine Erdoğan, kıyafetlere ilişkin bilgi aldı. Sarayın diğer bölümlerini de gezen Emine Erdoğan, Linda Rama'nın kendisinin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, geleneksel Arnavut mutfağından lezzetler yer aldı.

Emine Erdoğan ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaştı

Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavut Halk Dansları Topluluğu'nun ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtan özel gösterisini izlemekten memnuniyet duydum. Ardından Tiran'ın sembol yapılarından Tugaylar Sarayı'nda Arnavut kültürünün zamansız güzelliğini yansıtan geleneksel kıyafetler sergisini gezdik. Her biri ayrı bir hikaye anlatan giysiler, Arnavut halkının değerlerini günümüze taşıyor" dedi. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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