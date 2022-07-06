Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerdeki çocuklarımızın sayısı 8 bin 723'e yükseldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Allah, yeryüzünün meleği saydığımız tüm koruyucu anne ve babalarımızdan razı olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Koruyucu Aile Günü nedeniyle Ankara Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve çok sayıda koruyucu aile katıldı.