Emine Erdoğan: 'Koruyucu aile sisteminin tüm dünyada yaygınlaşması elzemdir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şunu hiç unutmamalıyız ki dünyanın bütün çocukları, insanlık ailesinin öz evlatlarıdır. O nedenle koruyucu aile sisteminin sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaygınlaşması elzemdir" dedi.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, koruyucu ailelerle gerçekleştirdikleri buluşmaların kendisi için her zaman bambaşka bir anlam ve heyecan taşıdığını belirterek, "Çünkü sizlerin örnekliğinde sevginin, iyiliğin ve merhametin ulaştığı en yüksek zirvelere tanıklık ediyoruz. Sizler, insanın vicdan incisini nasıl parlatabileceğini bizlere gösteriyorsunuz. Sizleri bu güzel yavrularımızın yoluna çıkaran Rabbimize hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Bugün Koruyucu Aile Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ve bakanlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Vali eşlerine teşekkür etti

Emine Erdoğan, gönül elçileri olarak 81 ilin vali eşlerine ayrıca teşekkür etti. Vali eşlerinin koruyucu ailelik konusunda toplumsal farkındalığın artması için çok emek verdiklerini, adeta "hayırlarda yarıştıkları"nın altını çizen Erdoğan, bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek başarı sergileyen Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay valilerinin eşlerini de kutladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir şairimiz der ki, 'İnsanı çözersin, çözersin, çözersin, çocuk çıkar.' Gerçekten de çocukluk, insanın anavatanı, yetişkinlikse gurbetidir. İster iyi geçmiş olsun, ister buruk, insan iç yolculuklarında hep çocukluğuna döner. Bizi hayata karşı dirençli kılan, hatırladığımızda güç bulduğumuz çocukluğumuzdur. Kalbimizi sızlatansa, belki doyasıya yaşanmamış, belki küskün geçmiş bir çocukluktur. Eğer bir çocuğa mutlu bir çocukluk sunabiliyorsak, aslında bir hazine sandığı dolduruyoruz demektir. Çünkü dünyanın en güzel köşkü aile ocağıdır. En güzel şarkısı ninnilerdir. En leziz tadı, ailece oturulan sofralardır. En büyük mutluluğu, başını annenin, babanın dizine yaslamaktır. Dünyada bundan daha büyük bir zenginlik yoktur. Fakat şu da bir gerçek ki dünya bir imtihan yurdudur. Hiç istemesek de hayatın zorlukları karşısında bazen aileler dağılabilir. Tam da bu noktada bizlerin sorumlulukları başlıyor. Çok şükür ki biz, 'insanın insana emanet olduğu' inancını yüreğine nakşetmiş bir milletiz. Bu anlayış, hem gündelik hayatımıza nüfuz etmiş hem de resmi çatıların altında kurumsallaşmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti'nden Darüşşafaka'ya, Darüleytam'dan Darülaceze'ye kadar nice kuruluş kimseyi darda bırakmamıştır."

"Çocuklarımıza kendilerini bir dağa yaslanmış gibi güvende hissettiren beyefendilere teşekkür ediyorum"

Emine Erdoğan, yüzlerce yıllık sağlam kökleri olan dayanışma kültürünün bugün koruyucu aile sistemi aracılığıyla devam ettiğini bildirdi. Korucuyu aile yanındaki çocuk sayısının bugün itibarıyla 10 bin 657'ye ulaştığını aktaran Erdoğan, 8 bin 917 hanenin insanlık sanatının ustalıkla icra edildiği kalpten saraylara dönüştüğünü belirtti. Koruyucu ailelerin 7 bin 692'sinin anne-baba çiftlerden oluştuğu gibi bin 113 bekar koruyucu annenin ve 77 bekar koruyucu babanın da bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Elbette çocuk denildiğinde aklımıza önce anneler geliyor. Ancak ben burada çocuklarımıza kendilerini bir dağa yaslanmış gibi güvende hissettiren beyefendilere de hususi olarak çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Koruyucu ailelerin yanında bulunan bin 223 çocuğun özel gereksinimli çocuklar olduğunun altını çizen Erdoğan, bu çocukların yüzde 37'sinin ağır engelli grubunda yer aldığını vurguladı.

"Elinden tuttuğumuz her çocuk güçlü ve müreffeh geleceğin teminatı olur"

Erdoğan, araştırmaların erken çocukluk döneminin tüm hayatın belirleyicisi olduğunu gösterdiğini bildirdi. Bu dönemde kazanılan deneyimlerin bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde kalıcı etkilerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani yetişkinlik kumaşımız, çocukluk ipliğiyle dokunur. Sevgi, güven, bakım ve eğitim ilmekleri ne kadar sağlam olursa kumaş da o kadar dayanıklı olur. Dolayısıyla huzur ve güven ikliminde gelişen her çocuk, güçlü bir toplumun yapıtaşıdır. Bildiğiniz gibi çocuklar, dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyor. O nedenle elinden tuttuğumuz her çocuk, güçlü ve müreffeh bir geleceğin teminatı olur. Bugün aileler yalnızca ekonomik ya da geçimsizlik gibi nedenlerle değil, maalesef savaşlarla da dağılıyorlar."

Dünyada 150 milyon civarında yetim çocuk bulunduğunu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 bine yakın çocuğun yetim kaldığını vurgulayan Erdoğan, "Şunu hiç unutmamalıyız ki dünyanın bütün çocukları, insanlık ailesinin öz evlatlarıdır. O nedenle koruyucu aile sisteminin sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaygınlaşması elzemdir. Gönül elçileri, geçen sene UNICEF tarafından örnek proje gösterildi ve biz de bu başarımızı New York'ta UNICEF Genel Merkezinde dünyaya anlattık. Gerek milletimizin, gerek devletimizin müşfik karakteriyle ne kadar gurur duysak az" dedi.

'Aile Yılı' ilan ettiğimiz bu seneyi bir milat yapalım"

Emine Erdoğan, koruyucu aile sisteminin vatandaş ve devlet arasındaki en güzel iş birliklerinden biri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımız bilsinler ki, çocuklarımız koruyucu aile yanına yerleştikten sonra da devletimiz elini onların üzerinden çekmiyor, eğitim masraflarından bakım masraflarına kadar çeşitli maddi destekler veriyor. Sosyal hizmet uzmanlarımız, karşılaşılabilecek her güçlükte ailelerimizin yanında yer alıyor. O nedenle koruyucu ailelerimizden, bu konudaki farkındalığın artması için destek olmalarını rica ediyorum."

Koruyucu ailelerden bu konudaki farkındalığın artması için destek olmalarını rica eden Erdoğan, onların tecrübelerini çevreleriyle paylaşmanın çok önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, "Gelin, bilhassa 'Aile Yılı' ilan ettiğimiz bu seneyi her çocuğun bir aile yanında yeni bir başlangıç yapacağı bir milat yapalım. Çocuklar kalplerinde derdi, kederi değil, neşeyi, sevinci taşısın. Evlerimiz, Sevgili Peygamberimizin 'en hayırlı ev' diye övdüğü evlerden biri olsun inşallah" diye konuştu.

"Onları yeteneklerini geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında destekliyoruz"

Erdoğan, bugün devletin himayesinde yetişmiş, bürokrasiden özel sektöre, sanattan spora birçok alanda Türkiye'ye önemli hizmetleri olan insanların olduğunu, her biriyle gurur duyduklarını söyledi. Henüz koruyucu aile yanına yerleştirilmemiş çocukların devletin bir ev sıcaklığını sunan çocuk evlerinde büyüdüklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onları mentörlük sistemiyle yeteneklerini geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında destekliyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse yüzlerce yavrumuz, el sanatları, müzik, bale, yazarlık, robotik kodlama, fotoğrafçılık ve zeka oyunları gibi faaliyetlerle uğraşıyorlar. 2024 yılında 421 gencimiz üniversiteyi kazanarak yüksek öğrenim hayatlarına başladılar. Devlet korumasında yetişen çocuklarımıza istihdam hakkının tanınmasından bu yana toplam 64 bin 238 atama yapıldı. Devletimizin verdiği hizmetleri burada tek tek saymaya zamanımız yetmez. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bu gayretin temelinde çocukların yüzündeki tek bir tebessümün bile dünyalara bedel olduğu inancımız yatmaktadır."

Program öncesi Emine Erdoğan ve Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla hazırlanan fuaye alanındaki sergiyi gezdi. Bakan Göktaş ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın da birer konuşma yaptığı programda, koruyucu ailenin yanında büyüyen gencin yazdığı mektubu okuduğu sırada bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Koruyucu ailelerden olan Yasemin Dertli ve Durdu Dertli çifti de günün anlamına ilişkin bir metin okudu. TRT Belgesel'de ilk bölümü bu akşam saat 21.00'de yayınlanacak "Ailem-Candan Yakın Kalpler"in kısa tanıtım filminin gösterisinin yapıldığı programda, Çocuk Evi'nde yetişen Merve Başoğlu ve kardeşi Muhammed Başoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosundan oluşan bir grup da mini konser sundu.

Emine Erdoğan'ın Bakan Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile koruyucu aile çalışmalarında öne çıkan Isparta, Hatay ve Kahramanmaraş'ta "gönül elçileri" olan vali eşlerine plaket takdim ettiği programda hatıra fotoğrafı çekildi. Program, "Ailem-Candan Yakın Kalpler" belgeselinin ilk bölümünün izlenmesinin ardından sona erdi. - ANKARA