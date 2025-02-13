Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Emine Erdoğan, İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarını ziyaret etti

Emine Erdoğan, İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarını ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları İslamabad Kampüsüne ziyarette bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları İslamabad Kampüsüne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan'ı kampüse gelişinde Pakistan Başbakanının gelini Zainab Suleman Sharif, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ve öğrenciler karşıladı.

Kendisine takdim edilen çiçeği alan Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladıkları el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Emine Erdoğan, bu çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, daha sonra okulda eğitim alan Pakistanlı öğrencilerden oluşan koronun, Türkçe müzik performanslarını dinledi, dans gösterilerini izledi.

Pakistan'da kız çocuklarının eğitimine verilen öneme ve Türkiye Maarif Vakfının bu konudaki katkılarına ilişkin sunumun yapıldığı programda, Türkiye'de üniversite eğitimine devam eden başarılı kız öğrencilerin mesajlarını içeren videolar da gösterildi.

Pakistanlı öğrenciden Türkiye'ye teşekkür

13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Ferişta Şahid, Türkiye Maarif Vakfı tarafından, Pakistan'ın, kız çocuklarının okula ulaşma konusunda zorluklar çektiği Veziristan bölgesinde geliştirilen özel bir burslandırma programı çerçevesinde, Türkiye Maarif Vakfı Uluslararası Okulları İslamabad Kampüsü'nde tam burslu ve yatılı olarak okuyan 15 kız öğrenciyi temsilen Türkçe bir konuşma yaptı.

Bu burs programı sayesinde hayal edemeyeceği imkanlara kavuştuğunu belirten Şahid, Veziristan'daki bütün kız çocuklarına umut aşıladığını hissettiğini dile getirerek, destekleri için Türkiye Cumhuriyetine teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklarla oyun oynadı

Daha sonra okul öncesi eğitim alan çocukların bulunduğu sınıfa geçen Emine Erdoğan, çocuklarla oyun oynadı, yaptıkları resimler hakkında sohbet etti.

Emine Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretini izleyen gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarlarıyla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır"

Emine Erdoğan, kampüs ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır. İslamabad'da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarını ziyaret ettim. Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Yalnızca akademik başarıya odaklanmayan merkezde, öğrencilerin spordan sanata her alanda yeteneklerini geliştirebiliyor olmaları memnuniyet verici. Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri hayranlıkla inceledim. Bizi sevgi, muhabbet ve samimiyetle karşılayan dost ülke Pakistan'ın çocuklarına başarılar diliyor, Maarif Okullarının geleceğe yön veren vizyonunu destekleyen herkesi tebrik ediyorum." - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
img

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
img

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Babası da suikasta kurban gitmişti! Ünlü iş insanına ölüm tehdidi
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.