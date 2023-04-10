Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, CHP'den milletvekili adayı oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

SEMA SİLKİN ÜN DE CHP'NİN LİSTESİNDE

CHP'nin teslim ettiği listede birçok sürpriz isim yer alırken bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün oldu.

DENİZLİ 3. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, CHP listelerinden Denizli 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

SEMA SİLKİN ÜN KİMDİR?

Sema Silkin Ün, 1981 İstanbul Üsküdar doğumludur. İlk öğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla Bilecik, Bolu, İstanbul illerinde, orta okulu Pendik İmam Hatip Lisesi´nde, lise öğrenimini 1999 yılında Kadıköy Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı.

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset bilim dalında, "Almanya'daki Türk Kökenli Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımı" konulu tez çalışması ile 2010 yılında tamamladı. Bu tez çalışması sebebiyle 2008-2009 döneminde Almanya´nın Bremen Üniversitesi´nde misafir öğrenci olarak bulundu. Halen Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ana bilim dalında "Türkiye'de Suriye Sermayeli İşletmeler ve İşgücü Piyasası" konulu doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

2004-2006 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında Ak Parti Üsküdar İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. En son üstlendiği kamu görevi Cumhurbaşkanı Danışmanlığıdır. Siyasi çalışmalara katılmak üzere söz konusu görevinden ve memuriyetinden istifa etti. Sivil toplum çalışmaları sırasında, Kadın ve Demokrasi Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli heyeti üyelikleri yaptı. Göç, kadın ve sosyal politika alanında yayın yapan akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça, Almanca bilmektedir.