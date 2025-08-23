Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubu siyasetin gündeminde: Tarihi bir çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a, Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi.

Emine Erdoğan, Melania Trump'a Gazze'deki insani krize ilişkin gönderdiği mektupta, "Hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var. Vakti çoktan geldi." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'IN MEKTUBU SİYASETİN GÜNDEMİNDE

Söz konusu mektup ise siyasetin gündemi haline geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ABD Başkanı Trump'ın eşi sayın Melania Trump'a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır.

Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin "insanlık" değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN BÜYÜK DİRAYETİNİ GÖSTERİYOR"

Çelik ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına varolan herşeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına varolan herşeye düşman olduklarını ilan ediyorlar.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor."

YILMAZ TUNÇ: TARİHİ BİR BELGEDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise mektuba ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Melania Trump'a yazdığı mektup, sadece satırlardan ibaret değil; insanlığın ortak vicdanına dokunan tarihi bir belgedir.

Gazze'de susturulan çocuk kahkahalarını yeniden duyurmak, mazlumların çığlığına ses olmak için kaleme alınan bu mektup; merhametin, vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir.

Hanımefendi'nin satırlarında, annelerin yüreğini dağlayan acıları, savaşın en ağır yükünü taşıyan masum çocukların gözlerindeki korkuyu ve geleceğe dair umutlarını kaybetmemeleri için verilen evrensel bir mücadeleyi görüyoruz.

Bugün Gazze'de yaşanan trajediler karşısında uluslararası toplum çoğu zaman sessizliğe gömülürken, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu güçlü çıkışı; sadece Gazzeli çocuklar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan tüm mazlum çocuklar içindir.

insanlığın kalbine hitap eden bu tarihi çağrının tüm dünya liderlerine örnek olmasını diliyoruz."