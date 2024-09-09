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Emine Erdoğan'dan Dünya Okuma Yazma Günü Mesajı

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Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'nde, okuryazar olmanın önemine vurgu yaparak, 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana-Kız Okuldayız' ve 'Okuma Yazma Seferberliği' projeleriyle eğitim alanında verdikleri mücadeleyi anlattı. 1 milyon 763 bin 502 kişinin katıldığı okuma yazma seferberliğini cesaret örneği olarak nitelendiren Erdoğan, bu alandaki başarılı kişileri kutladı.

Emine Erdoğan'dan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü paylaşımı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okuryazar olmanın önemini anlatmak ve bu hakkı her bir vatandaşa ulaştırmak için "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız", "Nerede Kalmıştık" projeleri ve "Okuma Yazma Seferberliği" ile dünden bugüne gayret ettiklerini belirtti.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Bilhassa yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun gücüyle tanışan kızlarımız bugün, yegane iftihar kaynağımız. Okuma Yazma Seferberliği çağrımıza kulak veren 1 milyon 763 bin 502 vatandaşımız ise en büyük cesaret örneklerimiz. Dünyası harflerin ışığıyla aydınlanan her bir azimli kardeşimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı. Paylaşımda Emine Erdoğan'ın daha önce katıldığı programlarda okuma yazmanın önemine dikkati çeken konuşmalarının bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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