Emine Erdoğan "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" etkinliği için Türkevi'nden BM'ye geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde temaslarına başladı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türkevi'ne gelen Emine Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında BM 80. Genel Kurulu marjında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe katılacak. Erdoğan, toplantıya katılmak üzere Türkevi'nden toplantının yapılacağı Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne geçti. İlk olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek olan Emine Erdoğan, bazı devletlerin aileden sorumlu bakan ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı programda güçlü ailelerin toplum içi ve toplumlar arası dayanışma ile sosyal uyumun geliştirilmesindeki rolünü vurgulayarak, sağlam nüfus yapılarıyla dirençli toplumların inşasına katkısını ortaya koyacak.

Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelecek. Erdoğan ayrıca, bir dizi programa ev sahipliği yapacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

"Anadolu'nun hazineleri" sergilenecek

Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesi kapsamında Türkevi'nde düzenlenecek "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi"ne ev sahipliği yapacak. Anadolu'nun zengin ürün çeşitliliğinin "Toprağın Bereketi", "Mutfağın Birikimi" ve "Ellerin Becerisi" olmak üzere üç temel başlıkta sunulacağı programda Emine Erdoğan, ağırlayacağı lider eşlerine Anadolu mutfağını tanıtacak. Etkinlikte Avrupa Birliği coğrafi işareti taşıyan seçkin Anadolu lezzetleri, lider eşlerine ikram edilecek. Doğal malzemelerle geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen el sanatları ve zanaat eserlerinin de sergileneceği alanda, gıdayı saklamaktan Anadolu coğrafyasına özgü çeşitli tekniklerle pişirmeye, dönüştürmekten paylaşmaya ve hiçbir şeyi israf etmeden değerlendirmeye kadar Anadolu mutfağına ait bilgelikler de gösterilip anlatılacak.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayı da salondan dinleyecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın lider eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak olan Erdoğan, burada lider eşleriyle temaslarda bulunacak. Emine Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın vereceği resmi akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eşlik edecek.

Türkiye'nin çevre duyarlılığı sergiyle tanıtılacak

Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın işbirliğinde düzenlenecek "Sıfır Atık Mavi" sergisine katılacak. Sergiyle Türkiye'nin denizler, göller ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekte tanıtılması, "Sıfır Atık Mavi" markası altında somut çevresel kazanımları ve farkındalık çalışmalarının sunulması ve küresel ölçekte çevre diplomasisini güçlendirecek işbirliği zemininin oluşturulması hedefleniyor.

Çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekilecek

Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Dünya Sağlık Örgütü ve St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi ortaklığıyla BM Genel Merkezi'nde düzenleyeceği "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Artırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" başlıklı yan etkinliğine katılarak konuşma yapacak. Programda hükümetlerin 2030 yılına kadar küresel çocukluk çağı kanseri hayatta kalma oranını en az yüzde 60'a çıkarma taahhütleri yeniden teyit edilecek, 5 yaşına kadar olan hayatta kalma oranını yüzde 90'a çıkarmayı hedefleyen küresel orak hücre girişimi, nadir ve yıkıcı çocukluk hastalıklarına karşı kararlı ve kapsamlı eylemler teşvik edilecek.

Emine Erdoğan, ABD'deki programları kapsamında bazı lider eşleriyle ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmelerde de bulunacak. - NEW YORK