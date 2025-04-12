Ahmet Şara'nın eşi de 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi. El Durubi ve Emine Erdoğan görüşmede, Suriye'de kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılabilecek ortak çalışmaları ele aldı. Görüşmenin sonrası El Durubi, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel düzeyde imzaya açılan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNE VURGU

Paylaşımında El Durubi ile Suriye'de kadınların ve çocukların yaşamına dokunacak ortak projeleri ele aldıklarını ifade eden Emine Erdoğan, "Yeniden inşa sürecinde kadınların diyalog ve dayanışma ile kuracağı köprülerin ne kadar önemli olduğuna değindik" dedi.

İMZA İÇİN TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan paylaşımında, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan El Durubi'ye teşekkürlerini de iletti.