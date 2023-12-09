Emet'in bir önceki dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Koca, MHP'den Emet Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Emet Belediye Başkanlığı için aday adayı Mustafa Koca

Emet'in bir önceki dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Koca, MHP'den Emet Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Bir önceki dönemde AK Partiden Emet Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Koca, 2019 yerel seçimlerinde de Demokrat Parti'den aday olmuş, ancak seçimi kazanamamıştı.

Mustafa Koca, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) adaylık başvurusunu MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve Emet MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit ile Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylık başvurusu sırasında Selçuk Alıç ve Mustafa Mecit ile bir araya gelerek Mustafa Koca'ya desteklerini iletti. Bahçeli, birliktelik mesajları verdi.

MHP'den tekrar adaylık için başvuruda bulunan Mustafa Koca, geçmişteki deneyimleriyle Emet'e hizmet etmeye hazır olduğunu belirtti.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazi Emet'imizin belediye başkanlığı için aday başvurusunu genel merkezimize yapan Mustafa Koca'ya Emet İlçe Teşkilatımız adına başarılar dileriz" dedi. - KÜTAHYA