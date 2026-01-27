Haberler

EMEP'li Demir'den motokuryelere "destek" açıklaması

Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, yemek dağıtım firmalarının zam oranını protesto eden motokuryelerin eylemlerine destek verdi. Demir, motokuryelerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, bir yemek dağıtım firmasının zam oranını protesto eden motokuryelerin eylemlerine destek vererek, onların yanında olduklarını bildirdi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı şirketlerin masraftan kaçmak için motokuryelere "esnaf kurye" modeli uydurduğunu savundu.

Bu yemek şirketlerinden birinin, kısa bir süre önce paket ücretine yüzde 32 zam yaptığını açıkladığını aktaran Demir, bu zammın kuryelerin hak edişlerini karşılamadığını, maliyetin motokuryelerin sırtında olduğunu, tüm karın ise şirketin kasasına girdiğini öne sürdü.

Demir, şirkete çalışan motokuryelerin zam oranına itiraz ederek kontak kapattığını dile getirerek, "Şeffaf paket ücretleri, insanca yaşanacak bir ücret ve kurye temsilcilerinin karar süreçlerine dahil edilmesi talepleriyle mücadelelerini sürdürüyorlar. Biz de EMEP olarak motokuryelerin hem bu haklı taleplerinin hem de yürüttükleri mücadelenin yanındayız." dedi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Karaca, Aynularab'a insani yardım koridoru açılması ve yardımların bölgeye ulaştırılması için Mürşitpınar Sınır Kapısının açılmasını istedi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
