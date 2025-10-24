Haberler

EMEP Milletvekili Demir'den Çocuk Suçluluğuna Eleştiri


EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, çocuk suçluluğu ile ilgili yapılan yasal düzenlemeleri eleştirerek, bu tür önlemlerin çocuk haklarını ihlal ettiğini vurguladı. Demir, cezaların artırılmasının suçluluğu azaltmadığını belirtti.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, suça sürüklenen çocuklara ilişkin, "Kağıt üstündeki cezayı artırmak, kapalı kurumda tutmak, intikam kıstasıyla toplum düşmanı ilan etmek çocukluğun, çocuk haklarının ilgasıdır." ifadesini kullandı.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "11. Yargı Paketi" olarak anılan kanun teklifi tasarısının "kamuoyu yoklaması düzeyinde ortaya çıktığını" savundu.

Bu düzenlemenin TBMM'ye getirilmemesini isteyen Demir, hiçbir bilimsel veri ve araştırmada, çocukların yetişkinler gibi cezalandırılmasının çocuk suçluluğunu önlediğine yönelik bulgu olmadığını, bu yolun suçluluğu artırdığının bilimsel verilerle ortaya konulduğunu söyledi.

EMEP'li Demir, "Kağıt üstündeki cezayı artırmak, kapalı kurumda tutmak, intikam kıstasıyla toplum düşmanı ilan etmek çocukluğun, çocuk haklarının ilgasıdır." görüşünü savundu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
