EMEP Milletvekili Demir'den Çocuk Suçluluğuna Eleştiri

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "11. Yargı Paketi" olarak anılan kanun teklifi tasarısının "kamuoyu yoklaması düzeyinde ortaya çıktığını" savundu.

Bu düzenlemenin TBMM'ye getirilmemesini isteyen Demir, hiçbir bilimsel veri ve araştırmada, çocukların yetişkinler gibi cezalandırılmasının çocuk suçluluğunu önlediğine yönelik bulgu olmadığını, bu yolun suçluluğu artırdığının bilimsel verilerle ortaya konulduğunu söyledi.

EMEP'li Demir, "Kağıt üstündeki cezayı artırmak, kapalı kurumda tutmak, intikam kıstasıyla toplum düşmanı ilan etmek çocukluğun, çocuk haklarının ilgasıdır." görüşünü savundu.