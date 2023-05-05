Emeklilerden Tüm Emekliler Sendikası'na açılan kapatma davası tepkisi

Tüm Emekliler Sendikası'na açılan kapatma davasına tepki gösteren Nalan Karagöz, "Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz; demokratik bir ülke olmanın gereği olarak bu davayı hemen geri çekin. Uyarılarımız yok sayılırsa, seçim sandığında mutlaka hesap soracağız" dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Tüm Emekliler Sendikası'na açılan kapatma davasına tepki gösteren Nalan Karagöz, "Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz; demokratik bir ülke olmanın gereği olarak bu davayı hemen geri çekin. Uyarılarımız yok sayılırsa, seçim sandığında mutlaka hesap soracağız" dedi.

Tüm Emekliler Sendikası'na açılan kapatma davasının duruşması 9 Mayıs'ta yapılacak. Kapatma davasına tepki gösteren Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, örgütlenmenin bir hak olduğunu ve kapatma davasının geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen emekliler, sendikasına sahip çıktı. Açıklamaya CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl de destek verdi.

"İKTİDAR SENDİKAYI YOK SAYIYOR"

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Nalan Karagöz, şunları söyledi:

"ILO'nun 90. maddesi tüm kesimlerin örgütlenme haklarını açık ve net olarak belirtmektedir. ILO sözleşmesine imza atmış olmasına rağmen emeklilerin taleplerine kulak verme, haklarını kabul etme yönünde tavır alması gereken devletimiz ve siyasi iktidarlar emeklilerin öz örgütü olan sendikaları kapatma davası açma, engelleme, baskı ile yok saymayı tercih etmektedir. 30 Kasım 2022 tarihinde Ankara Valiliğine yaptığımız başvuru ile sendikamız Tüm Emeklilerin Sendikası tüzel kişilik kazanmıştır. Geçmişten gelen örgütlenme ve mücadele birikimimiz ile sendikamızı bugünlere getirdik.

"İNSANCA YAŞAM EN TEMEL HAKKIMIZDIR"

Açlık sınırının 10 bin TL, yoksulluk sınırının 33 bin TL'yi aştığı, asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğu ülkemizde 9 milyon emekli 7 bin 500 TL aylık maaş almaktadır. Bu aylık maaş açlık sınırı bile değil, ölüm sınırıdır. Yıllarca çalışıp prim ödemelerimizi eksiksiz ödedik. Buna karşın kalan ömrümüz hastane kapılarında sağlık hizmeti almaya çalışarak geçiyor. Çalışırken misli misliyle ödediğimiz sağlık primlerimiz yok sayılıyor. Aylık bağlanırken uğradığımız haksızlıkların, adaletsizliklerin haddi hesabı yok. Akşamları dağılmış pazarlarda çöpe atılmış sebze ve meyve toplayan emeklilerin görüntüleri saray iktidarının bir ayıbı değil mi? Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin gereği olarak adaleti gelir dağılımı istiyoruz. Bunu istemek suç mudur? İnsanca bir yaşam en temel hakkımızdır.

"DAVAYI HEMEN GERİ ÇEKİN"

Sorunlarımızı çözmek yerine sendikal örgütlenmemizi engellemeye çalışan sarayın AKP iktidarı, sendikamıza kapatma davası açarak biz emeklileri örgütsüz bırakmak istiyor. Haklarımız için verdiğimiz mücadelemizin onları çok rahatsız ettiği kesin. Sendikamız için, Ankara Valiliğinin açtığı kapatma davasının ilk duruşması 9 Mayıs 2023 tarihinde görüşülecektir. Adalete ve hukuka olan inancımızı korumak istiyoruz. Siyasi iktidara buradan sesleniyoruz; demokratik bir ülke olmanın gereği olarak bu davayı hemen geri çekin. Emeklilerin sendikal haklarını tanıyarak yasal güvence altına alın çünkü her türlü baskı ve engellemelerinize inat, sendikal örgütlenme haklarımızı kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Uyarılarımız yok sayılırsa, seçim sandığında mutlaka hesap soracağız."