Ekşi Sözlük Yazarının Ortaya Çıkardığı Pedofili Skandalına Bakanlık El Koydu

Ekşi Sözlük yazarının ortaya çıkardığı pedofili skandalı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Ekşi Sözlük'ün olayı açığa çıkaran yazarın hesabını kapattığı ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Ekşi Sözlük ise şahsı bulmaya çalıştıklarını ve bağlantılı olan tüm hesapları kapattıklarını açıkladı.

Ekşi sözlük yazarının ortaya çıkardığı pedofili skandalına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı el koydu. Ekşi Sözlük'ün olayı açığa çıkaran yazarın hesabını kapattığı ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Ekşi Sözlük ise şahısı bulmaya çalıştıklarını ve bağlantılı olan tüm hesapları kapattıklarını açıkladı.

Ekşi Sözlük yazarına pedofili mesaj atan şahıs için Bakanlık açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gündeme oturan ve sosyal medyada herkesin canını yakan pedofili mesaj için harekete geçti. X platformunda bu mide bulandıran mesajı deşifre eden yazar olduğunu iddia eden kullanıcı, Ekşi Sözlük tarafından hesabının dondurulduğunu iddia etti.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önemli bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, bu şahsın adres belirleme çalışmalarının da devam ettiği bilgisi verildi.

? Sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu iddialarına ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/XgPdrVAk0p — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) November 30, 2023

Ekşi sözlük yazarının yaptığı paylaşım X platformunda bir çok hesap tarafından paylaşıldı. Ancak mesajın içeriğinin bile rahatsız edici olmasından dolayı, mesajın yer aldığı paylaşımlara haberimizde yer vermiyoruz.

Ekşi Sözlük çöplüğünde ne yaşandı? Ekşi Sözlük'te iğrenç bir olay yaşandı. Pedofili bir yazar, bebeğe yaptığı istismarı kayda aldı. Görüntüleri de başka bir yazara yolladı. Mesajları görünce şoke olan Görko isimli kişi ise sözlükte başlık açtı. Sapığın attığı mesajları ve… pic.twitter.com/cxoD6mkL5V — Dijital Sözcü (@DijitalSozcu) November 30, 2023

X platformunda Görko isimli hesap, söz konusu mide bulandıran mesajı alan Ekşi Sözlük yazarı olduğunu açıkladı. Yazarın bazı paylaşımlarında söz konusu mesajla ilgili bölümlere ise yer vermedik.

Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Bebeğin fotoğraflarını yetkili biri istemedikçe hiçbir yerde paylaşmadım, paylaşmam. Hesabımı yasakladınız, isterseniz kapatabilirsiniz de. Susturmak yerine aksiyon alsaydınız dün bebeğin karnında "ekşi <3" yazılı fotoğrafı almayacaktım. Yazık. https://t.co/CiYTevn0m3 — Görko (@healingbassline) November 30, 2023

Aynı yazar Ekşi Sözlük yönetimine konu hakkında ihbarda bulunduğunu ama site yönetiminin olayın üstünü kapatmaya çalıştığını da iddia etti. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut ise, pedofili mesajlar gönderen şahsın bulunmaya çalışıldığını ve bu kişiyle ilintili tüm hesapların kapatılmaya başladığını açıkladı. Ekşi Sözlük'te konu ile alakalı bir açıklama yaptı.

bir süredir bir çocuk istismarcısıyla uğraşıyoruz. açılan hesapları farkedildiği anda kapadık, kapatıyoruz ve konunun hassasiyeti nedeniyle bizzat suç duyurusunda da bulunduk. https://t.co/0G2PBIn4Zr — Basak Purut (@basakpurut) November 30, 2023

Purut ayrıca şahsı ifşa eden yazarın hesabının neden yasaklandığı konusuna da cevap verdi. Buna göre yazarın pedofili fotoğraflar yer alan linkleri Ekşi Sözlük üzerinde paylaşmasından dolayı hesabı kapatıldı. Yazar ise paylaşımda sadece link olduğunu, fotoğraf olmadığını aktardı.