Ekrem İmaoğlu'nun eski CHP liderleriyle Beylikdüzü'nde bir kafede "değişim yemeğinde" buluştuğu iddiası

CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" tartışmaları devam ederken İBB Başkanı İmaoğlu'yla ilgili kulislere düşen kulis büyük ses getirdi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde bir kafede eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile buluştuğu ve masada "değişim" konusunun ele alındığı öğrenildi.