Ekrem İmamoğlu tekrar hastaneye götürüldü

Ekrem İmamoğlu tekrar hastaneye götürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve daha önce de bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen Ekrem İmamoğlu MR çekilmesi için hastaneye sevk edildi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bel ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. İmamoğlu'nun belinden MR (Manyetik rezonans görüntüleme) çekildi.

25 TEMMUZ'DA DA HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Başkanı Ekrem İmamoğlu 25 Temmuz'da sabah saatlerinde beş ağrısı şikayetiyle, cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti. İmamoğlu hastanede gerekli muayenelerden geçirildikten sonra işlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar Silivri Cezaevi'ne geri dönmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt

Günlerdir boşanacakları konuşuluyordu! Ünlü çiftten ilk hamle geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Göbeği salmışdı iyice normal

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLale:

Yakında çikcak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Ekrem .. should .. talk to .. Ümit Özdağ .. often .. because .. maybe .. Ümit Özdağ .. can .. help .. Ekrem .. free himself .. from the prison.. using the LEGAL system. Ümit Özdağ .. seems to have .. TALENT .. because he was able to free himself from prison.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

hep yazdım yine yazıyorum gelen kesesini düşünüyor halkı zerre düşünen yok ,hayat pahalılığı enflasyon kiralar alım gücünün düşmesi paranın değer kaybetmesi, pasaportumuzun degersizlesmesi, ülkededeki yabancı mülteci sorunu vb vb, yani beyefendi bende karsit görüşlü birisiyim lakin bu ihalalelere hiç bulaşmamış paraya dokunmamış olsaydınız kim size ne yapabilirdi ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

In the morning at 11 A.M. .. Some markets throw lots of good vegetables in to the trash containers. This is how I find vegetables.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı

Doğum gününde herkesin istediğinin tam tersini diledi
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP lideri, Çerçioğlu'na demediğini bırakmadı: Ey topuklayan efe...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.