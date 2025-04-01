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İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı
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Avukat Burak Bekiroğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söyledi. Bekiroğlu "İmamoğlu ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs etti" ifadelerini kullandı.

Avukat Burak Bekiroğlu, cezaevinde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunduklarını duyurdu.

"YARGILAMA SONUNA KADAR KAPATILMASI..."

Avukat Burak Bekiroğlu X hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatarak şunları kaydetti;

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye'den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı

"TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ İMAMOĞLU'NUNDUR"

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yönelik başvuruya CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Sözde bir hukukçu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için mahkemeye başvurmuş!

Şunun farkına varın; ne bizi, ne adayımızı susturamazsınız! Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nundur. Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıMr Camel:

Korku herşeyi yaptırır.. erdoğanın bu kadar korkak olduğunu bu dönemde gördüm

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Haber YorumlarıU mcn:

Daha ne kadar saçlamanabilir derken bir saçmalık daha

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Haber YorumlarıMGk:

Vay be itrail ürünlerinin intikamını yerli ve milli ürünlerini boykot ile intikam almaya İmamoğlu'nu bahane ettiler. Reis boşuna demedi KİMLER KİMLERLE BERABER

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Yorum Beğenme77
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Haber YorumlarıErol Birol :

Bu kadar korkmayın korkunu ecele faydası yok. Ne koltukmuş be ölünce belki koltuğunla gömerler.

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Haber YorumlarıMusty:

hersey cok guzel oluyor

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Haber YorumlarıAli Çelik:

İmamoğlu ve tayfası CHP ye ihanet etti deliller var ve maalesef CHP nin içinden CHP bundan sonra Kendi içinde temizlik yaparak daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmelidir Yoksa hiç bir zaman lider olamaz özgür özel İmamoğlu nun arkasında hareket ederse CHP de onu da siler CHP Bir profesör çıkar hem ülke başına hem de ulkenin geleceğine şekil veren Bir lider çıkarır CHP Kendi içinde vereceği karar Parti'nin geleceği ni belirleyecek gerçek olan bu vatandaşı saf yerine koymak CHP yi bitirir

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Benim bildiğim kadarıyla halka boykot yapın diyen reisti ne olduda sozü dinlenmiyor

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Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Hem hırsız hem arsız

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Allah bu emperyalistlerin BOP CULARİN hevesini kursağında koyar inşallah

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yalan karalama iftira haktan hukuktan adaletten uzak baskıcı sansürcü zihniyetin hangi odakların unsuru olduğu açık seçik ortada iftira kumpas yalan talan yağma peşkeş adaletsizliğe hukuksuzluğa karşıyım

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