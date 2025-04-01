İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı

Avukat Burak Bekiroğlu, cezaevinde bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunduklarını duyurdu.

"YARGILAMA SONUNA KADAR KAPATILMASI..."

Avukat Burak Bekiroğlu X hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatarak şunları kaydetti;

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye'den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."

"TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ İMAMOĞLU'NUNDUR"

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yönelik başvuruya CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Sözde bir hukukçu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için mahkemeye başvurmuş!

Şunun farkına varın; ne bizi, ne adayımızı susturamazsınız! Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nundur. Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız!" ifadelerini kullandı.