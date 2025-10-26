Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu, bugün casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL DE İSTANBUL ADLİYESİ'NDE

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN İLK İFADESİ

Ekrem İmamoğlu'nun, savcılıktaki ifade işlemleri başladı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İmamoğlu'nun ifadesinde ilk olarak, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" dediğini aktardı.

MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Yanardağ'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK

CHP'nin yaptığı çağrının ardından vatandaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.