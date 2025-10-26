Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri başlayan İmamoğlu'nun ilk sözleri, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" oldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma başlattı.
  • Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
  • Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinde, 'İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum' dediği aktarıldı.
  • Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
  • CHP'nin çağrısı üzerine vatandaşlar, İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu, bugün casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

ÖZGÜR ÖZEL DE İSTANBUL ADLİYESİ'NDE

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

İŞTE İMAMOĞLU'NUN İLK İFADESİ

Ekrem İmamoğlu'nun, savcılıktaki ifade işlemleri başladı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İmamoğlu'nun ifadesinde ilk olarak, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" dediğini aktardı.

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Yanardağ'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK

CHP'nin yaptığı çağrının ardından vatandaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Muhalefet hızsızına sahip çıkıyor, saman kafalılar da bu oyuna alet ediliyor, Allah akıl fikir versin bunlara...

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Oğlum bir kara verin artık. Hırsız mı ? Casus mu ? Diploması mı sahte ? Hiçbirinde kanıt yok. Sadece yalancı tanık ifadeleri var. Bir türlü dikiş tutturamadınız. Merak ediyorum yarın bir gün neyle suçlayacaksınız..

yanıt36
yanıt50
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Kara çalmada üstünüze yok Onur . Zamanında ağa babanız fetö iti de aynı yolu izleyip devletin en ücra köşelerine girmişlerdi . Katranı kaynatsam olu mu şeker cinsini silkelediğim cinsine çeker .

yanıt15
yanıt9
Haber YorumlarıCHPsavar:

İmamoğlu hırsızlığın, sahtekarlığın ve hainliğin hesabını ve savunmasını vermeyip her şey komplo ayağına beynini kiraya veren mahlukatları kandırıyor

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıCHPsavar:

Bazı mallar da hala kanıt yok diyor 72 tane itirafçı ifadesi var ve bunların hepsi de CHP'li. Ayrıca adamlar 3 kuruşluk maaşla 100 kuruşluk villallarda oturmuşlar bu kanıt değil de ne oluyor. Alınan krediler ortada yok yenmiş vs.

yanıt2
yanıt3
Haber Yorumları.....:

Bu ekepe yandaşı siteye sokum.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert:

Bende sana ve seni çıkarana....skm

yanıt29
yanıt23
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

SIFATINDAN SAHTEKÂRLIK AKIYO :)

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Casus ise asın gitsin

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.