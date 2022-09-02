Ekrem İmamoğlu'ndan tek kelimelik paylaşım! 'İcraat' tweetine beğeni yağıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Genellikle ziyaretlerini ve İstanbul'daki projeleri paylaşan İmamoğlu, bu sefer ilginç bir paylaşıma imza attı.

TEK KELİME İLE İCRAAT YAZDI

İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı tek kelimelik paylaşım büyük dikkat çekti. İmamoğlu attığı tweet'te "İcraat" ifadesini kullanırken, paylaşıma 5 dakika içinde binlerce beğeni geldiği görüldü.

AK PARTİ CEPHESİNDEN ELEŞTİRİ ALIYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da yeteri kadar icraatta bulunmadığı gerekçesiyle AK Parti cephesinden sık sık eleştiri alıyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından, ""Söz verip yapmadıkları; TEM'e megabüs, 100 bin kentsel dönüşüm konutu, 100 bin araçlık yeni otopark, 30 yeni spor salonu, 40 doğum evi, İstanbul'a teknokentler ve bilişim vadileri.... Yapabildiği; Süt kutusundan kule. İşte CHP'li İBB Başkanı vizyonu..." paylaşımında bulunmuştu.