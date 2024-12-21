Ekrem İmamoğlu'ndan Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki: Yanlış hesap milletten döner

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TSK'ya yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'e ilişkin açıklama yaptı.

"YANLIŞ KARAR MİLLETTEN DE DÖNER"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, gözaltı kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi doğru olmamıştır. Umarım mahkeme dil sürçmesi kaynaklı sorunu gözetir ve tutuklama kararı vermez. İktidar gücünü gazetecileri çeşitli bahanelerle susturmak, sindirmek üzerinden test etmemeli. Yanlış hesap Bağdat'tan da milletten de döner" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Beşar Esad'ın devrilmesinden önce ve sonrasında değişen Suriye haritasını değerlendirirken "Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı; yani TSK-SMO, Kürtler'in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş." demiş, Gürses'in bu ifadeleri tepki çekmişti.

Gürses, gözaltına alınması sonrası emniyette verdiği ifadede "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyerek kendini savundu.