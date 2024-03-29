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Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçime saatler kala İstanbul'daki son anket sonucu ortaya çıktı

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Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Yerel seçime saatler kalmışken İstanbul için son seçim anketi de yayınlandı. ORC Araştırma'nın anketine göre, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 42,4'ü mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. AK Parti adayı Murat Kurum ise yüzde 41,3'te kaldı.

ORC Araştırma, pazar günkü yerel seçimlere ilişkin son İstanbul anketini paylaştı. 24-28 Mart tarihleri arasında toplam 4 bin 350 katılımcıyla yapılan anketin sonuçları dikkat çekti.

EKREM İMAMOĞLU İLK SIRADA

Ankette, İstanbul'da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu cevabını verirken, yüzde 41,3'ü ise Murat Kurum yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçime saatler kala İstanbul'daki son anket sonucu ortaya çıktı

YENİDEN REFAH'IN ADAYI 3. SIRADA

Ankete göre Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul adayı Mehmet Altınöz'ü destekleyenlerin oranı 3,6, DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'yi destekleyenlerin oranı ise yüzde 3,5'te kaldı.

Diğer yandan İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'yu destekleyenlerin oranı yüzde 3,3, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nu destekleyenlerin oranı yüzde 2,7, Saadet Partisi adayı Birol Aydın'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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