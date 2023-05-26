Ekrem Başaran: '27 Mayıs darbesinin esintilerini bugün de görüyoruz'

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "27 Mayıs'taki kurguyu şimdi milletimize dayatıyorlar" dedi.

Aradan geçen 63 yıla rağmen 27 Mayıs 1960 ihtilalinin demokrasiye sürdüğü kara lekenin hala hafızalardaki tazeliğini koruduğunu vurgulayan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 27 Mayıs darbesi ile Türkiye'de demokrasinin infaz edildiğini söyledi. 63 yıl önce demokrasiye kast edenlerle bugün karşılarında olanların aynı zihniyeti taşıdıklarını söyleyen Başaran, "Tarih 27 Mayıs 1960. Saatler saat 05.25'i gösterirken Türk demokrasisi, ilk darbesi ile radyodan ilan edilen anonsla yüzleşecekti. Yüzde 52'lik halk desteğine sahip Demokrat Parti iktidarı hedef alındı. Öğrenciler hükümet aleyhine kışkırtıldı, sokaklar karıştı. Ankara ve İstanbul'da sıkıyönetim ilan edildi. Ardından da 37 düşük rütbeli subay tarafından meşru iktidara darbe yapıldı. 27 Mayıs'tan cesaret alan vesayet zihniyeti, sonraki on yıllar içinde de askeri ve post modern darbeler ve e-muhtıralarla kendini gösterdi. Ama bu süreçte Türk demokrasisi darbelere karşı daha da direnç kazandı. 15 Temmuz 2016'da Türk milleti, FETÖ'nün hain darbe girişimine geçit vermedi" dedi.

"27 Mayıs'taki kurguyu şimdi milletimize dayatıyorlar"

"14 Mayıs seçimleri öncesi 1960 darbesinin devamı niteliğinde kara kampanya ve teröristlerle birlikte yürütülen, destek açıklamaları yapılan, özerklikten tutun da teröristleri hapisten çıkarma söylemleriyle Türkiye'nin bölünmesini isteyen, 27 Mayıs darbesinin planlayıcıları olan ABD ve AB ne diyor, ne istiyorsa onu yapan sözde Millet İttifakı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu milletimizi kandırmaya yönelik bir kampanya yürüttü" diyen Başaran, "Ama bu güruh 14 Mayıs seçimlerinde amaçlarına ulaşamadılar. Aziz Türk milleti bunlara, bunların kara niyetlerine en güzel cevabı sandıkta verdi. Rekor bir katılımla Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi mecliste iktidara taşıdı, meclis çoğunluğunu verdi. Şimdi yarın cumhurbaşkanımızı seçmek için sandığa gideceğiz. 27 Mayıs 1960 darbesi öncesi oluşturulan hava, kurgulanan senaryo şimdi de aynı şekilde milletimize dayatılmaya çalışılıyor" dedi.

"Türk milleti 1960 darbesini unutmaz, unutmamalı"

Başaran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim milletim bunları unutmaz, unutmamalı. Bugün de sergilenen oyun aynı. 15 Temmuz'da yaptıkları kalkışmayla bu ülkede tekrar darbe yapmak istediler, ama milletimizin ferasetiyle, cesaretiyle buna dur denildi. ABD Başkanı Biden'in açıklaması neydi? 15 Temmuz'da başarılamayan darbe girişimini, muhalefeti destekleyerek seçimlerde yapacağız dediler. İşte o gün geldi çattı. 14 Mayıs'ta büyük bir hayal kırıklığına uğrayarak, milletimizin Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Mecliste çoğunluğu sağlayarak planları bozuldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.5 oy aldığı ve en yakın rakibine 5 puan fark atmasını hazmedemediler. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'de piyonlarına yeni yeni görevler biçtiler, yeni yeni birliktelikler kurmaya başladılar. Kılıçdaroğlu'nun sahte milliyetçiliğe soyunması, onun terörle ve teröristlerle uzantısı olan HDP/PKK bağlantısını revize eder sandılar. Ama olmuyor. Mızrak çuvala sığmıyor."

"Teröristle iş tutan sahte milliyetçilere ülkeyi teslim etmeyeceğiz"

"Hem teröristlerle iş tutacaksın ve halen iş tutmaya devam edeceksin hem de faşist söylemleri olan, kendisine milliyetçi diyen, daha önceleri Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye iç savaşa sürüklenir diyen, İçişleri Bakanlığı pazarlığı yaparak yanına aldıkları Ümit Özdağ'la milliyetçi olacaksın" diyen Başaran, "Sayın Kılıçdaroğlu ve avaneleri sizden Türk milliyetçisi olmaz. CHP'nin altı okundan biri ne? Milliyetçilik değil mi? Ama bunlar kendi partilerinin tüzüğüne dahi muhalefet ederek teröristlerle, terör yandaşlarıyla, ABD ve AB ülkeleriyle aynı masada oturup, onlarla yürümüyorlar mı? Yürüyorlar. Ondan sonra da çıkıp ben milliyetçiyim, ben ülkücüyüm diyeceksin. Öyle 15 günde ne milliyetçi olunur ne de ülkücü. Artık milleti yalanlarınızla kandırmayı bırakın. Sizler Türk milleti bu oyunu görmez mi sanıyorsunuz? Türk milletini, Türk seçmenini cahillikle suçlayanlar sizler değil misiniz? Benim milletim feraset sahibidir, basiret sahibidir. Benim milletim vatanını satmaz, satmak isteyene fırsat vermez. Benim milletim bayrağını yere düşürmez, düşürtmek isteyene fırsat vermez. Benim milletim yarın sandığa gidecek ve yine

rekor bir katılımla oyunu kullanacak. Demokrasisine sahip çıkıp, şölen havasında görevini yerine getirecek. Eminim ki, aziz milletimiz üzerimize oynanan oyunları bozacak ve oyunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak. Rekor bir oyla cumhurbaşkanımızı seçerek hem dışarıdakilere hem de içimizdeki Türkiye karşıtlarına gereken cevabı sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımız seçildiğinde hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak. Haydi Balıkesir 14 Mayıs'ta olduğu gibi rekor bir katılımla sandıklara gidelim, rehavete kapılmadan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimizi verelim. Sandığa sahip çıkalım ve Türkiye'nin şahlanışının yol haritası olan Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım. Türkiye üzerine oynanan oyunları bozalım. Güven ve istikrarın devamı için, güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımıza oyumuzu atalım. Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için doğru adamla yola devam" dedi. - BALIKESİR

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023