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Ejder Açıkkapı'dan 23 Nisan Kutlaması ve Diplomatik Mesajlar

Ejder Açıkkapı'dan 23 Nisan Kutlaması ve Diplomatik Mesajlar
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin uluslararası konumuna ve dışarıdaki rahatsızlıklara değindi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde Türkiye'ye ilişkin bir yazının yer aldığını ifade eden Açıkkapı, "ABD'de Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan ve ezber bozan diplomatik hamlelerden bir rahatsızlık duyulduğunu görüyoruz. Bu, malum odaklara bir rahatsızlık veriyor. Bu odaklar rahatsızlık duyarken, bizi daha fazla rahatsız eden, üzen konu, dış odaklara içeriden taşeronluk yapanların halidir. Bundan dolayı bu konuda herkesi milli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, hizaya getirilmeye çalışılan, yön verilen bir ülke olmaktan çıktığını dile getiren Açıkkapı, "Cumhurbaşkanımıza 'güvenmeme' çağrısıyla dile getirilen konu ne diplomatik bir tespittir ne de stratejik bir öngörüdür. Bu, olsa olsa kendi eksenine Türkiye'yi mahkum zanneden bir zihniyetin dışa vurumudur." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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