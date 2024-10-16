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Eğitim Bakanı Tekin'den Malatya Depremi Açıklaması

Eğitim Bakanı Tekin'den Malatya Depremi Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve okullarda herhangi bir can kaybı ya da hasar tespit edilmediğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Okullarımızla ilgili herhangi bir can kaybı ya da binalarımızda hasar tespitimiz yok, çok şükür. Yine de tedbirli olmakta fayda var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve açılış için Trabzon'a geldi. Bakan Tekin, ilk olarak Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, valilik ziyaretinin ardından Trabzon İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Tekin, Malatya merkezli yaşanan deprem için geçmiş dileklerinde bulundu.

'BİNALARIMIZDA HASAR TESPİTİMİZ YOK'

Deprem hissedilen illerdeki okullarda hasar tespitinin olmadığını belirten Bakan Tekin, "Depremden etkilenen başta Malatya ve Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere herkese geçmiş olsun diyelim. Sürekli milli eğitim müdürlerimizle irtibat halindeyiz. Okullarımızla ilgili herhangi bir can kaybı ya da binalarımızda hasar tespitimiz yok, çok şükür. Yine de tedbirli olmakta fayda var; valiliklerimizin bu kararı çok yerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'DEVRİM' OLARAK TANIMLANACAK İŞLER YAPTIK'

Her ilde il değerlendirme toplantıları yaptıklarını hatırlatan Bakan Tekin, "Bu istişare toplantılarını çok önemsiyoruz. Trabzon'da bu il değerlendirme toplantımızı yaptık. Önce şunun altınız çizmek lazım. Türkiye, 2022 sonrasına birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim süreçlerinde de gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek nitelikte atılımlar yaptı ve 'devrim' olarak tanımlanacak işler yaptık. 20 yılda eğitim öğretim süreçlerinde daha önceki yapılanların 2 katı kadar iş yapıldığını, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla göstergelerimizin uluslararası ortalamaları yakalayıp, hatta bazı ortalamaların uluslararası ortalamaların üstüne çıktığı ve bu anlamda derslik başına düşen öğrenci sayısında 40'lı, 45'li rakamlardan 20'li rakamlara, öğretmen başına düşen öğrenci sayısından yine 30'lu rakamlardan 10'lu rakamlara düşülmüş olması, örnek olarak gösterilebilecek bir tablo. Türkiye genelinde böyle, Trabzon'da da baktığımızda hemen hemen aynı tabloyu görüyoruz" diye konuştu.

Bakanlıkların Trabzon'da eğitim öğretim sürecinde yapımı devam eden proje ve programlardan bahseden Bakan Tekin, yatırımlarla kente 250 ek derslik ilavesi yapılacağını kaydedip, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya Deprem

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