Egemen Bağış merkeze çekildi, yerine Metin Feyzioğlu atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararında en dikkat çeken detay ise Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Egemen Bağış'ın merkeze çekilip yerine ise Metin Feyzioğlu'nun atanması oldu.

Karara göre büyükelçi atamaları şöyle:

İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu; Slovenya Büyükelçiliğine

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak; Bahreyn Krallığı Büyükelçiliğine

Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle; Zambiya Büyükelçiliğine

İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu; İsviçre Büyükelçiliğine

Metin Feyzioğlu; Çek Cumhuriyeti Büyükelçisiolarak atandı.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk ceza hukuku profesörü, diplomat ve geçmişte Türkiye Barolar Birliği başkanlığı yapmış bir hukukçudur. Eğitimine TED Ankara Koleji'nde başlayan Feyzioğlu, 1986 yılında buradan mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 1990 yılında diplomasını aldı. Aynı yıl Ankara Barosu'na kaydoldu.

Feyzioğlu, 1992 yılında Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı ve 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996'da Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak kendi üniversitesine atandı. Ayrıca, Columbia Üniversitesi'nden hukuk İngilizcesi sertifikası aldı. 2002'de doçent, 2005'te ise profesör unvanını kazandı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevine atandı ve bu pozisyonda bir yıl hizmet verdi.

Ankara Barosu'nda 1991 yılından beri aktif olan Feyzioğlu, 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen 61. Olağan Genel Kurul'da oyların %58'ini alarak başkan seçildi. Ardından 62. Olağan Genel Kurul'da da %60 oy ile yeniden başkanlığa getirildi. 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı olarak görevine başladı ve bu süreçte parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.