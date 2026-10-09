Efkan Ala, Uludağ'da 'Terörsüz Türkiye' dersinde sivil anayasa çağrısı yaptı

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Devletin içine girmiş çeteleri bertaraf ettik. Özgürlükler konusunda en azından şu mutabakatı sağladık; daha fazla demokrasinin kimseye bir zararı yok, herkese faydası var. Onun için gelişmiş bir demokrasiyi inşa etmenin ve onu garantiye almanın yolu, sivil bir toplum sözleşmesi, bir sivil anayasadır" dedi.

Uludağ Üniversitesi 2026-2027 akademik açılış töreni, 'Terörsüz Türkiye' konulu ilk ders ile Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla yapıldı. Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı. Programda 'Terörsüz Türkiye' konulu ilk derste konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "İnanılmaz başarılara imza atabiliriz, çünkü bu gelenek ve özgüven de bizde var. Arkadaşlarım, kardeşlerim; yaşadıklarımızdan şunu gördük ve biliyoruz. İnsanların kendilerine özgü karakterleri ve birtakım nitelikleri vardır. Toplumlar için de aynı durum geçerlidir. Bazı toplumların özgüveninin daha düşük olduğunu, bazılarının ise inanılmaz bir özgüvene sahip olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

'DELETİN İÇİNE YERLEŞMİŞ YAPILAR SÜRECİ SABOTE ETTİ'

Bursa'nın 20 milyar dolarlık ihracatıyla dünyadaki yüzü aşkın ülkeden daha fazla ihracat yapabilen bir şehir olduğunu vurgulayan Efkan Ala, "Artık şehirler, başka ülkelerin şehirleriyle yarışıyor. Dolayısıyla bu potansiyel bizde var. Daha önce burada bazı denemeler yaptığımızda, 'Aradaki fark ne?' diye sorabilirsiniz. 'Şimdi bunun başarılı olacağını söylüyorsunuz. Daha önce de denediniz ama olmadı. Peki, şimdi neden başarılı olsun?' diyebilirsiniz. Evet kardeşlerim, bunları daha önce hep birlikte yaşadık. Herkesin bildiği gerçekleri saklamanın, gizlemenin veya bunları dile getirmemeyi bir politika haline getirmenin faydası yok. Herkes her şeyi biliyor. Daha önce devlet kurumlarının içine yerleşmiş olan yapılanmalar, ister FETÖ olsun ister başka saiklerle hareket eden çeteler, siyasetçilerin bir çözüm ortaya koyması durumunda bu çözümü sabote etmek için devletin bütün kaynaklarını kullanıyordu ve kullandı. Süreci sabote ettiler. Ancak şu anda bu yapılanmalar, en azından uygulamada, büyük ölçüde temizlendi. Provokasyon ve sabotaj imkanlarını kaybettiler. Dolayısıyla devlet kurumları, artık halktan aldığı güçle halkın iradesini yansıtan siyasi iradenin aldığı kararları uygulama konusunda tereddüt göstermiyor. Bu, son derece önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ BÜTÜNÜYLE HAREKETE GEÇECEKTİR'

Temel hedeflerinin terör örgütünün tasfiyesi ve silahlarını tamamen teslim etmesi olduğunu belirten Ala, "Kıymetli kardeşlerim, bu süreç de tamamlandıktan sonra elbette diğer birçok sorunu da birlikte ele alacağız. Türkiye'nin önünü daha da açtığımızda ülkemizin katedeceği mesafeler çok daha fazla olacaktır. Türkiye'nin potansiyeli bütünüyle harekete geçecektir. Böylece içeride enerjimizi tüketmek yerine 87 milyonluk nüfusumuzla hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyebileceğiz. Ekonomi ve siyaset alanında çalışan, bu alanlarda eğitim gören veya bu konulara ilgi duyan arkadaşlarımız dünyanın ekonomik gelişimini yakından takip ediyordur" diye konuştu.

'TÜRKİYE BU KONUDA BAŞARILI OLACAKTIR'

Devletin içerisine giren çete ve yapıları bertaraf ettiklerini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, "Özgürlükler konusunda da en azından şu mutabakatı sağladık; daha fazla demokrasinin kimseye zararı yok, aksine herkese faydası var. Bu nedenle gelişmiş bir demokrasiyi birlikte inşa etmenin, yaptıklarımızı güvence altına almanın ve yapacaklarımızın önünü açmanın yolu, Türkiye'nin kendisine ve geçmişine layık, geleceğini güvence altına alan ve önünü açan sivil bir toplum sözleşmesinden, yani sivil anayasadan geçiyor. Bütün bunları güvence altına alacak, önümüzü açacak ve bu iklimi daha sağlam temellere oturtacak bir sivil anayasa çalışması yapmalıyız. Nitekim bu çalışmayı yürütüyoruz. Umuyorum ve ümit ediyorum ki Türkiye bu konuda da başarılı olacaktır" dedi.

'EŞİT HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALALIM'

Herkesin düşüncülerini özgürce ifade edebilmesi gerektiğini vurgulayan Ala, "Herkes masanın etrafına gelsin ve düşüncelerini özgürce ifade etsin. Birçok konuda anlaşamayabiliriz. Bu konuları bir kenara bırakır, anlaştığımız konularda bir metin ortaya koyar ve bir anayasa hazırlarız. Böylece ülke içindeki bu tartışmaları artık geride bırakırız. Bu memlekette her bir gencimizin, her bir akademisyenimizin ve her bir vatandaşımızın eşit haklara sahip olduğunu söylüyoruz. Öyleyse bunu hazırlayacağımız bir metinle güvence altına alalım. Aynı zamanda herkesin önünü açalım. Düşüncelerin korkulardan arındığı bir ortamı hep birlikte oluşturalım. Böylece zihinlerin yarıştığı ve bilginin en önemli faktörlerden biri haline geldiği dünyada artık geri kalmayalım" ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Temel sorunları çözmenin ana politikaları olduğunu söyleyen Ala, "Bu sorunları çözmeliyiz ki rahatlayalım ve özgürleşelim. Temel sorunlarımızdan biri 'Terörsüz Türkiye' hedefiyse, bir diğeri de özgürlükleri ve demokrasiyi güçlendirmektir. Ekonomi başta olmak üzere birçok alanda da siyasi mutabakat bulunuyor. Uygulamada sorunlar yaşanabilir ancak Türkiye'nin piyasa ekonomisi ve girişimcileriyle hedeflerine ulaşması, ihracatını artırması ve üretimini yükseltmesi gerektiği konusunda genel bir mutabakat var. Bu konularda hepimiz hemfikiriz. Nasıl yapılacağı konusunda ise tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmalar her zaman olacaktır ve olmalıdır da. Ancak genel siyasi hedefler konusunda bir mutabakatın bulunduğunu görmek bana huzur ve güven veriyor. Bu mutabakat sayesinde hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi.

'KATILIMCI DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRMELİYİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu başarıya ulaşmasının yolu, bütün kesimlerin hep birlikte hareket etmesinden ve herkesin bulunduğu yerde yapabileceği katkıyı sunmasından geçiyor. Bunun yolu da hep birlikte, herkesin kendisini iyi hissedeceği bir yönetim iklimi oluşturmaktan geçiyor. Sizler akademide bu iklimi oluşturmaya çalışacaksınız. Biz siyasette bunu gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz. Çalışanlar, iş yeri sahipleri ve fabrikatörler de kendi iş yerlerinde aynı iklimi oluşturmaya çalışacaklar. Bütün bunları hep birlikte tartışacak ve konuşacağız. Elbette en büyük sorumluluğun siyasi kanatta olduğunu da belirtmek istiyorum. Çünkü bütün bu çalışmaların temel çerçevesini oluşturacak yetki, görev ve sorumluluk siyaset kurumuna aittir. Bununla birlikte akademinin de siyaset kurumuna katılımıyla destek vermesinin önemli bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, katılımcı demokrasiyi güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı